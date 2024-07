"No tiene nada que ver con Hollywood". El director del remake de 'El Cuervo' quiere que su película inaugure una nueva era como la de 'Easy Rider' o 'Toro salvaje'

No voy a mentir. Aunque tenga toda la curiosidad del mundo por saber qué termina saliendo de aquí, tengo más miedo que a un "nublao" al remake de 'El Cuervo' dirigido por Rupert Sanders. Lo poco que hemos podido ver hasta la fecha me ha llamado poderosamente la atención por su peculiar estilo, en absoluto estilizado y bastante sucio, pero algo me dice que la producción va a dejar que desear en términos narrativos.

Una nueva era

Pero no nos anticipemos y dejemos que sea el propio Sanders quien defienda las vibras que transmite su nuevo largometraje. Durante una entrevista con Empire, el cineasta ha explicado que la nueva 'El Cuervo' no tiene nada que ver con Hollywood, y que si tiene la pinta que ha dejado entrever el tráiler, más bruta y cruda que la del filme de 1994 dirigido por Alex Proyas, es por no tener vínculo alguno con un gran estudio.

"Esta película no tiene nada en absoluto que ver con Hollywood. Es una película indie muy sucia. [Los guionistas Zack Baylin y Hilliam Schneider] fuero capaces de mantenerse cercanos al núcleo, la oscuridad y la violencia que hay en la novela gráfica. El único motivo por el que pudimos hacer esto es porque no es una película de estudio".

Además, Sanders espera que su nueva obra ayude a abrir las puertas de una nueva era en el cine que evoque a los 70, y que se perdió poco a poco conforme entramos en la década de los 80. Una etapa mucho más dura y oscura.

"Espero de verdad que estemos en otra especie de época como la de 'Easy Rider' o 'Toro salvaje', de tener que hacer estas películas más duras y sucias que aún se perciban como grandes películas épicas [pero] que son más extrañas y raras. Tienes que ser más hábil para hacer las cosas de manera más eficiente, que sean emocionalmente resonantes, y no solo espectáculo".

¿Estará la nueva 'El Cuervo' a la altura de la adaptación original de los 90? Podremos salir de dudas el próximo 30 de agosto, fecha en la que llegará a nuestras salas de cine capitaneada por Bill Skarsgård y FKA Twigs. Crucemos los dedos.

