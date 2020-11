"Solo 'Los Soprano' nos pueden tocar": Donald Glover afirma que las temporadas 3 y 4 de 'Atlanta' serán la mejor televisión jamás hecha

Una de las series pospuestas que más me han dado pena por todo esto de la COVID-19 ha sido, sin duda, la paralización de las nuevas temporadas de 'Atlanta'. La idea de Donald Glover, su creador y protagonista, era grabar las dos temporadas juntas durante la pasada primavera. No pudo ser, evidentemente.

El rodaje de la genial y original serie se reiniciará el próximo mes de enero y Donald Glover ha querido comentar en Twitter que lo que viene va a ser ya no solo lo mejor de 'Atlanta' sino lo mejor hecho en la historia de la televisión:

while im here: 'atlanta' s3+s4 are going to be some of the best television ever made. sopranos only ones who can touch us.