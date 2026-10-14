Stephen King ha prohibido que se haga una película o una serie de esta novela suya: "No quería que le pasara a nadie más"

Stephen King está considerado uno de los mejores escritores de terror de todos los tiempos. Sus novelas han vendido más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo y han servido como base para multitud de películas y series. Sin embargo, hay un libro que él mismo se niega en redondo a que sea adaptado e incluso ha exigido que deje de ser publicado.

Lanzado inicialmente con el seudónimo de Richard Bachman, la novela repudiada por el propio King es 'Rabia', que cuenta la historia de Charlie Decker, un conflictivo estudiante de instituto. Un día es expulsado y su reacción es coger un arma de fuego que tenía en su taquilla y sembrar el terror, asesinando a varias personas y manteniendo multitud de rehenes.

Miedo a su la influencia que podía tener en algunas personas

Desde su publicación en 1977, 'Rabia' ha estado vinculado a varios asesinatos en masa cometidos en Estados Unidos, algo que afectó cada vez más al escritor. De hecho, fue un tiroteo con tres víctimas mortales cometido por Michael Carneal en 1997 lo que llevó a que King dijese basta y acabase pidiendo su retirada de publicación.

El propio King recuerda que "cuando lo escribí, lo empecé cuando estaba en la escuela secundaria y lo terminé cuando estaba en la universidad. Lo publiqué bajo el seudónimo de Bachman y no tuvo mucho éxito. Ciertamente nunca fue un bestseller, pero se encontró en los efectos de varios chicos diferentes. Bueno, no diré varios, pero al menos dos chicos que estuvieron involucrados en tiroteos escolares". Un caso ya era mucho, pero dos algo sencillamente insportable.

Es cierto que el autor de 'El resplandor' defiende que "no creo que los libros o las películas sean siempre la causa de este tipo de violencia y no creo que eso sea cierto para los videojuegos. Tampoco creo que de todos los niños que juegan a estas cosas, en algún lugar entre ellos hay niños sobre los que un determinado escenario violento actuará como un acelerador o les dará un camino que tal vez no habrían descubierto por sí mismos y harán algo que es violento. Creo que en la mayoría de los casos, si no encuentran ese libro o esa película que quieren representar, harán otra cosa".

Sin embargo, el escritor no estaba dispuesto a que su libro tuviese un efecto así: "El truco es encontrar a estas personas antes de que lo hagan, pero no quería que 'Rabia' fuera uno de esos aceleradores, así que saqué el libro. Aunque no creyeras que lo causó, sentiste el libro. No querías que el libro estuviera ahí. Sentí que era parte de eso, se convirtió en parte de un escenario de fantasía con estas personas y no quería que le pasara a nadie más".

Obviamente, cualquier posibilidad de hacer cualquier tipo de adaptación también está descartadísimo, porque no tendría ningún sentido retirar el libro de circulación y luego aceptar que alguien haga una versión del mismo que pueda convertirse en uno de esos aceleradores para cualquier persona que pueda ser propensa a ello.

Lo que sí me llama la atención es que perfectamente 'Carrie', cuya última adaptación se ha estrenado recientemente en Prime Video, podría llegar a cumplir una función similar, pues en el centro de la historia hay una adolescente que sufre bullying y también acaba sembrando la destrucción entre sus compañeros. Claro que es mucho más que eso, pero tampoco sería algo tan descabellado...

Además, King publicó en 2013 el ensayo 'Guns', donde entra más en profundidad sobre su idea de la necesidad del control de armas en Estados Unidos y sus motivos para sacar del mercado 'Rabia', incidiendo en que la Primera Enmienda de la Constitución le permitía mantenerlo, pero que sus responsabilidad moral le obligaba a ello.

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