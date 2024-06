La última película de ciencia ficción de Steven Spielberg es su mayor éxito en 16 años. La secuela ya está confirmada pero el autor de 'Parque Jurásico' se ha negado a dirigirla

En la carrera de Steven Spielberg hay enormes taquillazos como 'Tiburón', 'E.T., el extraterrestre', 'Parque Jurásico' o 'La guerra de los mundos', pero durante los últimos años le está costando más conectar con el público. De hecho, su última película de ciencia ficción es su trabajo más taquillero de los últimos 16 años, aunque el Rey Midas de Hollywood se ha negado a ocuparse de la puesta en escena de su segunda entrega.

Esa película de ciencia ficción de la que estoy hablando es 'Ready Player One', adaptación de la famosa novela de Ernest Cline. Con unos ingresos mundiales de 607 millones de dólares, es el sexto largometraje con mayores ingresos de toda su filmografía. Teniendo en cuenta que ha dirigido varias secuelas a lo largo de los años, a nadie le hubiese sorprendido que también se ocupase de 'Ready Player Two', pero no va a ser el caso.

Sólo productor

Hace ya cuatro años que se puso en marcha esta secuela de 'Ready Player One', pero el proyecto parece no haber avanzado mucho en este tiempo. Eso cambió este mismo 2024 con unas declaraciones de Spielberg apuntando que este año no va a rodar película alguna, y desvelando también que se sigue trabajando en 'Ready Player Two', pero que él solamente va a ejercer como productor y que no se ocupará de la puesta en escena.

Otra cosa bastante segura es que Olivia Cooke, a quien actualmente podemos ver en 'La casa del dragón', repetirá el personaje de la primera entrega, ya que la actriz firmó un contrato que la obligaba a participar en posibles secuelas. Es de esperar que sucediera lo mismo en el caso de Tye Sheridan, pero eso no ha llegado a comunicarse públicamente.

No obstante, 'Ready Player Two' parece andar algo estancada, pues tantos años con la única noticia de que Spielberg solamente ejercerá labores de producción no es para nada una buena señal.

