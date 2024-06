Es una de las mejores y más bonitas películas de ciencia ficción del siglo XXI. La sensacional y emocionante odisea que puedes ver en Disney+

No es fácil mantener una racha de frescura y brillantez, especialmente cuando toca mantener también unos números económicos notables que justifiquen no ya tus riesgos, sino tu existencia. El mercado de las secuelas interminables sigue siendo exitoso y pone a menudo en jaque esa demanda por historias originales que todo el mundo cree que es necesario para que resurja el cine (no es que les falte razón, lo volverían más interesante).

Todos echamos en falta esa racha imbatible de Pixar donde todo eran producciones originales y cautivadoras. Pudimos tener un resurgir con esta última racha de películas, pero la pandemia y la necesidad de contenido en streaming mutilaron sus posibilidades, y ahora parece que la estrategia va a seguir explorando secuelas que sean como su último gran éxito. Con suerte, entre medias puedan intentar capturar algo de ese espíritu que les llevó a maravillas como ‘Wall-E’.

¿Pueden los robots enamorarse?

Aquí podríamos hablar perfectamente de la obra cumbre de Pixar, además de una de las mejores películas de ciencia ficción de este siglo. Una emocionante exquisitez robótica del director y guionista Andrew Stanton que sigue siendo completamente irresistible y que se puede ver en streaming a través de Disney+.

En un futuro distópico, el planeta ha quedado completamente inhabitable por la contaminación y la basura acumulada. La humanidad se ha trasladado a una estación espacial mientras un robot de limpieza se encarga de recoger y almacenar la basura. Su cómoda rutina quedará trastocada cuando conozca a una robot más moderna llamada EVA con la que vivirá una aventura sin igual.

Aunque muchos aluden a los diez primeros minutos de ‘Up’ como el mejor ejemplo de ese Pixar emocionalmente devastador y finísimo en la narración como un reloj suizo, es verdaderamente el primer acto de ‘Wall-E’ donde se encuentra esa excelencia bien amplificada y utilizada. Todo asienta los grandes componentes emocionales que van a ir sonando a lo largo de la posterior odisea espacial.

‘Wall-E’: la odisea más emocionante

Aunque la tendencia a la aventura dinámica y hasta slapstick es parte de la fórmula Pixar que menos entusiasmo genera, aquí está propulsada con gran ingenio y mejor humor. Incluso aunque tenga chistes caducados, como todos los relativos con la gordura derivada del sedentarismo, tiene arsenal de sobra con sus personajes robots para seguir divirtiendo a todos los públicos.

Luego está, además, lo bien calibrada que está en su viaje narrativo, sabiendo cuando presionar los resortes emocionales y cuando levantar el pie del pedal. Estos aspectos emocionales se combinan bien con un acabado visual todavía deslumbrante y magistral que hacen que se gane el apelativo de ser una de las películas más bonitas del estudio y del género. Y de las más aclamadas, no por nada fue junto con ‘El caballero oscuro’ la causante de que los Oscars considerasen que 5 nominadas a mejor película eran muy poco.

En Espinof | Las mejores películas de animación de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024