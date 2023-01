"Es la serie más fiel al cómic de todo el Universo Marvel". El guionista de 'She-Hulk' contesta a los que afirman que la adaptación de Disney+ no se parece al original

La primera temporada de nueve episodios de 'She-Hulk: Abogada Hulka' (She-Hulk: Attorney at Law) llegó a Disney+ el otoño pasado y rompió las expectativas que rodeaban al Universo Cinematográfico de Marvel. La comedia de media hora siguió la improbable historia de Jennifer Walters / She-Hulk (Tatiana Maslany) obteniendo muchos elogios de fans y crítica, pero también buenas dosis de quejas de seguidores del personaje.

Elementos como los metavillanos y el CGI, recibieron una reacción violenta de los trolls en las redes sociales, y ahora Dan Slott, quien escribió una larga serie de 'She-Hulk' en la década de los 2000, recientemente recurrió a Twitter para poner las cosas claras ante la última reacción violenta, que sugería que la serie de Disney+ no era fiel a los cómics.

Anyone saying the @SheHulkOfficial TV show wasn't "comic book accurate"...



I'm the guy who has written more issues of SHE-HULK than anyone.



I've read every single comic from every #SheHulk run.



And I'm saying, for the record, it is the MOST comic book accurate show in the MCU. pic.twitter.com/d1LGOrkve9