"Tenemos que pensar cuál es el apetito de la audiencia": el creador de 'The Mandalorian' se niega a que Grogu y Mando aparezcan en películas de 'Star Wars

Desde su aparición en el primer episodio de 'The Mandalorian', el mundo al completo se rindió a los pies de Grogu, al que entonces llamábamos "Baby Yoda". De hecho, gran parte del nuevo merchandising de 'Star wars' se basaba en objetos con su cara o su forma: mochilas, estuches, camisetas, muñecos, llaveros, zapatillas, pijamas y hasta maceteros.

Cualquiera diría que toda la franquicia está ahora sobre los hombros de un pequeño personaje, ¿verdad? Pues, según Jon Favreau, parece que no... Al menos, de momento.

No da a Yoda

Entrevistado por Variety, el creador de 'The mandalorian' afirmó que no tenía ninguna intención de sacar a Grogu en próximas películas de la saga (aunque realmente, y como todos sabemos, no depende de él). Y sin él, Din Djarin, Pedro Pascal para los amigos, tampoco saldrá.

Cuando tienes un grupo de personajes e historias que la gente conecta siempre hay una oportunidad de cruzar los medios en áreas diferentes. Marvel lo hace de manera muy efectiva. Tenemos que pensar dónde deberíamos gastar nuestro tiempo y cuál es el apetito de la audiencia. Mantener las historias que estamos contando son un trabajo a tiempo completo: la televisión tiene un ritmo y una preparación muy diferentes a las del cine.

Pero en televisión, como muchos recordaréis, los personajes sí se han cruzado: de hecho, hay quien considera 'El libro de Boba Fett' como media temporada más de 'The mandalorian', y no andan errados: al fin y al cabo, el cliffhanger de final de temporada se solucionaba en los últimos episodios de aquella otra serie. El motivo es sencillo: "No podíamos hacer un reseteo tan fuerte. Va a ser interesante ver cómo se lo toma la gente que no ha visto 'El libro de Boba Fett'". ¡El 1 de marzo lo sabremos con el estreno de la temporada 3!