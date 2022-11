El trasero de Daryl Hannah vuelve a Disney+: la plataforma elimina la censura de 'Un, dos, tres... Splash' en la versión remasterizada en 4K

En abril de 2020, mientras estábamos encerrados en nuestras casas debido a que un virus estaba asolando el planeta, una de las grandes preocupaciones del primer mundo estuvo centrada en las posaderas de Daryl Hannah... o en la ausencia de ellas. Por aquél entonces, Disney+ incluyó en su catálogo la divertida 'Un, dos tres... Splash', no sin antes meter un par de tijeretazos para suavizar su ya de por sí blando contenido.

La casa del ratón, que avisaba de ello con un texto al inicio del largometraje, modificó el trabajo de Ron Howard para evitar que la sirena protagonista mostrase más piel de la debida según sus criterios. Para ello, se ampliaron algunos planos estratégicamente para recortar algunas zonas que podían ensuciar la mente de algunos espectadores —aunque lo único que consiguió fue ensuciar la imagen debido a la ampliación digital—, pero este fue el recurso censor más sutil.

La joya de la corona estuvo localizada en una escena en la que Daryl Hannah besa a Tom Hanks para, después, correr hacia el agua en un plano entero. En el original, parte de sus nalgas podían entreverse bajo su melena, así que a la gente de Disney no se le ocurrió otra cosa que añadir unas bochornosas extensiones capilares digitales para terminar de cubrir la anatomía de la sirena. Demencial.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om