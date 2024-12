Los Premios del Cine Europeo 2024 han hecho lo que muchos otros no se atreven: recompensar el riesgo y celebrar el género

A pesar de que la imparable y gigantesca rueda mediática invite a pensar en el trío compuesto por los Oscars, los Globos de Oro y los Emmy como las únicas grandes citas de la temporada de premios anual, hay mucha vida más allá. Mucha vida y muchísimo buen cine, tal y como ha quedado demostrado en unos Premios del Cine Europeo 2024 cuyo reparto de galardones ha sido justo —y necesario— en líneas generales, aunque no exento de los injustos ninguneos de rigor.

No tengo dudas de que la principal alegría que me transmite echar un vistazo al palmarés viene dada por la falta de prejuicios de la Academia de Cine Europeo a la hora de abrazar el cine de género más libre, contundente y, por qué no decirlo, salvaje. Un abrazo a ese "otro cine" al que Goyas, Oscars y demás parecen tener cierta alergia, y que suele quedar relegado a alguna que otra nominación de tapadillo para cubrir cuotas.

Celebrando el "otro cine"

Los ejemplos para ilustrar esta idea no son pocos, y arrancan por el premio al mejor diseño de vestuario que se ha llevado a casa Tanja Hausner por su fantástica labor en 'El baño del diabl0'; una de las mejores producciones del año dentro y fuera del terror que reafirma a Severin Fiala y Veronika Franz como dos figuras esenciales del género y que mereció mucho más que una simple candidatura con premio.

Tras ella, sorprende gratamente la irrupción de 'La sustancia', uno de los fenómenos del curso cinematográfico 2024 a punto de terminar, con los premios a la mejor dirección de fotografía para Benjamin Kracun y su magnético y viscoso ejercicio de estilo, y a los mejores efectos visuales. Una pareja de reconocimientos que igualan a los recibidos por 'The Girl with the Needle', el perturbador thriller con un alma heredada del expresionismo alemán y una banda sonora y un diseño de producción dignos de estatuilla.

No obstante, los 37 Premios del Cine Europeo han confirmado que el riesgo tiene su recompensa con los cinco premios otorgados a la maravillosa 'Emilia Pérez' de Jacques Audiard. Un cóctel imposible en el que hay cabida para el thriller criminal, el drama LGTBIQ+, el musical más desmadrado y el mensaje social que explora el lado más oscuro de México y que suma a su cada vez más nutrida lista de triunfos los galardones a la mejor película, la mejor dirección, el mejor montaje, el mejor guión y la mejor actriz; este último para una Karla Sofía Gascón que podría dar la sorpresa en las principales citas de la temporada.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que la Academia se ha dejado en el tintero la producción que, para un humilde servidor, merecía un mayor reconocimiento que la simple nominación infructuosa al mejor actor que ha recibido. Estoy hablando de 'Cónclave', el fastuoso thriller vaticano de Edward Berger que, además de contar con un Ralph Fiennes espectacular —y nominado—, bien merecía haber presentado batalla en categorías como mejor actriz —para Isabella Rossellini—, mejor fotografía, mejor montaje, mejor dirección o mejor guión.

Pese a ello, los Premios del Cine Europeo 2024 dejan un notable sabor de boca que demuestra que el viejo continente continúa siendo la cuna de, puede que no las más mediáticas, pero sin duda las mejores obras que nos regala el séptimo arte.

