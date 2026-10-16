Resulta que el famoso código de la saga 'Matrix' con forma de lluvia digital tiene su origen en un libro de cocina

La primera entrega de la saga 'Matrix' es una de las obras de ciencia-ficción más importantes de la historia del cine. Luego las secuelas no estuvieron a la altura de la película original, y ya veremos en qué queda ese intento de ampliar su universo por parte de Warner con otra entrega más, no obstante, quiero volver a la primera parte por la revelación de un detalle sorprendente.

Una lluvia de ingredientes

Y es que el responsable de la lluvia digital que servía a modo de código de Matrix ha desvelado el peculiar origen de la idea. No llegó a ser acreditado por ello, pero el responsable de esas líneas verdes que gozaron de tanta popularidad en su momento fue Simon Whitely, un diseñador de producción que trabaja actualmente para Animal Logic, estudio de animación y creación de efectos visuales situado en Australia.

Durante una entrevista, preguntaron a Whitely por su inspiración para la lluvia verde y ésta fue su inesperada respuesta: "Me gustaría decir a todo el mundo que el código de 'Matrix' está hecho de recetas japonesas de sushi".

Por lo visto, el diseñador escaneó libros japoneses de recetas de su mujer y decidió que era lo más adecuado para ser la base imprescindible para que Matrix pueda existir. Una curiosa anécdota que deja claro que detrás de nuestras películas favoritas hay multitud de historias que quizá nunca lleguemos a conocer. A veces puede ser que uno de los actores odia a uno de sus compañeros de reparto y otras el minucioso trabajo detrás de la elección de una prenda de vestir. Hay para todos los gustos.

Por mi parte, siempre he tenido especial curiosidad por los finales alternativos, ya que ahí se va mucho más allá de la anécdota, pero detalles como el del código de 'Matrix' siempre son bien recibidos. ¿Era imprescindible saberlo? No, pero sí que es una simpática curiosidad que seguro que podemos usar en alguna conversación. Ahora mi duda es: ¿sabrían las hermanas Wachowski en su momento cuál era el origen de esta lluvia verde?

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