Neil deGrasse Tyson, astrofísico, señala el único error científico que comete 'Matrix': "No dan la cifra, pero es un dato real"

Nadie duda que 'Matrix' es una de las películas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Su estreno en 1999 fue todo un boom que incluso llevo a que varios intentasen replicarla en mayor o menor medida y actualmente se prepara una quinta entrega con el guionista de 'Proyecto Salvación' al mando de las operaciones.

"No es eficiente al 100%"

Sin embargo, 'Matrix' no es una película perfecta, y uno de los motivos de ello lo encontramos en un error científico que ha señalado Neil deGrasse Tyson. El famoso astrofísico y escritor reconoce que es su película de ciencia ficción favorita, pero también que hay un error de base que simplemente no se sostiene por ningún sitio:

El ordenador de inteligencia artificial lo lleva todo y necesita una fuente de energía. Para ello crían humanos en estas cápsulas sabiendo que cada uno irradia unos 80 vatios. No dan la cifra, pero es un dato real. Como una bombilla de 80 vatios, esa es la cantidad de energía que estás consumiendo y usando. Algunos de los guionistas debía saber esto y pensar que era algo guay: "Usemos a los humanos como fuente de energía para las máquinas".

Están estas capsulas de humanos y las máquinas los hacen crecer desde niños hasta adultos, poniendo en su cabeza un mundo en el que viven, que sólo está en su cabeza pero ellos piensan que es real. Pero no lo es. Eso es Matrix. ¿Pero cómo consiguen los humanos su energía? Las máquinas alimentan a los humanos, ¿por qué estás alimentando a los humanos y luego usas su energía para las máquinas? Sáltate al intermediario y alimenta directamente a la máquina.

Es la segunda ley de la termodinámica. Siempre que la energía cambia de una forma a otra, no es eficiente al 100%. Si conduces un coche de combustión y lo llevas durante 50 millas, el motor está caliente. El calor es energía desperdiciada por convertir la energía química de la gasolina a energía cinética de tu noche. Nunca es perfecto al 100%

La conclusión para él es clara, pero también que es algo que simplemente no se puede eliminar o cambiar de 'Matrix': "Pierden energía con este intermediario con la comida con la que alimentan a los humanos. Si fuesen inteligentes, no tendrían humanos para nada, pero entonces no hay película, así que se lo paso".

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