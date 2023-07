Uno de los retratos más personales de Jane Birkin lo hizo su propia hija y lo puedes ver en streaming: un documental íntimo que supera el mito

Ayer se anunció el fallecimiento de Jane Birkin, uno de los grandes iconos del arte francés y británico y de la cultura pop en general. Una impresionante figura con impacto en el cine, la música y más disciplinas que ha sido objeto de fascinación tanto para Serge Gainsbourg como para Agnès Varda, aunque también un mito erótico para muchos. Muchos que insisten en esa imagen idílica a la hora de recordar y presentar "sus respectos", pero realmente se quedan en aspectos muy superficiales de lo que supuso.

Madre e hija de la mano sobre un legado

Más allá de ese mito, había una gran artista y una persona. Una persona que merecía los estudios más concienzudos, como realizó la citada Varda en el documental 'Jane B. por Agnès V.'. Aunque sin duda hay algo especialmente personal en cómo decide retratarla su propia hija, Charlotte Gainsbourg, en un documental más cariñoso e igual de reflexivo titulado 'Jane por Charlotte'.

Disponible para ver en streaming a través de Filmin, este documental presenta una serie de conversaciones entre madre e hija muy cercanas, a ratos aparentemente triviales pero que terminan exponiendo mucho sobre ambas y su relación. Gainsbourg se estrena en la dirección para llevar a una nueva dimensión su exploración y homenaje de las vidas de su familia, como hizo musicalmente en su elegante disco Rest donde hay canciones homenajeando a sus difuntos padre y hermana Kate.

Su madre no estaba muerta durante el rodaje y en el estreno del documental, pero la posibilidad flota en el ambiente por el diagnóstico de cáncer y por los pequeños momentos de fragilidad que van surgiendo en las conversaciones. Hay también un aroma crepuscular, como en las canciones de Gainsbourg, al conversar por la traumática pérdida de Kate y en los pequeños instantes donde reflexiona sobre sus relaciones pasadas, incluyendo Serge.

El retrato que hace es bastante personal, aunque no necesariamente cómodo o accesible. No hay mucho contexto sobre el impacto cultural de Jane o excesivas referencias al pasado, a pesar de que la importancia de su trabajo flota de fondo con momentos como los ensayos del dueto que van a realizar madre e hija. Instantes como este van reflejando su compleja relación y el legado que ella como madre le deposita a Charlotte, mientras ella reflexiona sobre qué legado le terminará dejando a su propia hija.

Es un trabajo que oscila entre la austeridad y el elegante surrealismo, sin pasarse de rosca, para poder observar a su madre de una manera diferente a lo que lo había hecho antes. De manera muy sutil, plantea que no es nada fácil ser la hija de Birkin, pero también que los momentos de conexión son algo impagable. Igual no es el documental más completo que se puede hacer sobre un icono, pero sí es uno que es emocionalmente genuino y trata de no quedarse absorbido por el mito.