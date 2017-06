La nueva 'Jumanji' conecta con la original rindiendo homenaje a Robin Williams

El anuncio de una nueva 'Jumanji', el clásico de aventuras dirigido por Joe Johnston en 1995, generó expectación y confusión a partes iguales. Después de que Dwayne Johnson, protagonista del nuevo filme, aclarase que 'Jumanji: Welcome to the Jungle' no sería un remake o reboot, sino una de esas secuelas tardías que tan de moda están últimamente, ha sido Jack Black, también presente en la cinta, el encargado de dar un nuevo detalle que eleva el factor nostalgia a un nuevo nivel.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor ha confirmado que Alan Parrish, personaje principal del largo original interpretado por el tristemente fallecido Robin Williams, estará presente en 'Welcome to the Jungle' de un modo que trasciende al simple homenaje.

"Estamos explorando la jungla e intentando superar el juego; es cuestión de vida o muerte, pero mientras estamos ahí, encontramos pistas que ha dejado [Alan Parrish]. Construyó una casa en la jungla similar a la de 'Los robinsones de los mares del Sur'. Es como si estuviese ahí ayudándonos sin estar presente.

Parece ser que en esta ocasión si que veremos, de forma indirecta, cómo se las apañó Parrish para sobrevivir dentro del juego durante 26 años. Black puntualiza al respecto:

[En la 'Jumanji' original] nunca se llegó a ver el mundo interior, pero esta transcurre principalmente dentro de la jungla de Jumanji. Es lo mejor del filme; ser capaces de transportar a la audiencia a esa tierra secreta y asombrosa, con todo su peligro y su belleza.

'Jumanji: Welcome to the Jungle' abandonará el juego de mesa para introducir a los cuatro chicos protagonistas en la jungla a través de un videojuego. La cinta estará dirigida por Jake Kasdan —'Bad Teacher'— y contará, además de con los mencionados Dwayne Johnson y Jack Black, con Karen Gillian y Kevin Hart dando vida a los avatares de los muchachos. Para volver a adentrarnos en los exóticos parajes del peligroso juego, tendremos que esperar al 22 de diciembre de este año, fecha de estreno de la película en nuestro país.