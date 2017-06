Tráiler de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla': el juego de mesa se convierte en un loco videojuego

Sony Pictures acaba de presentar el primer y disparatado tráiler de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' ('Jumanji: Welcome to the Jungle'), una secuela del popular título de aventuras protagonizado por Robin Williams. En su lugar tenemos un peculiar reparto liderado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan.

La historia del film se centra en cuatro adolescentes que son mágicamente transportados al peligroso y divertido mundo de Jumanji: enfrentados a salvajes criaturas, trampas y acertijos. Para sobrevivir, deben aprender las reglas del juego y dominar las habilidades de los personajes que han elegido...

Dirige Jake Kasdan, responsable de las comedias 'Bad Teacher' y 'Sex Tape', a partir de un guion escrito por Scott Rosenberg y Jeff Pinkner que, por lo visto en el tráiler, tiene muy poco que ver con el original.

'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' se estrena el 22 de diciembre. Van a ser unas navidades muy movidas, con esto, 'Star Wars: Los últimos jedi' y 'El gran showman', entre otras, compitiendo en cartelera.

