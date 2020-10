La nueva imagen de 'Avatar 2' nos presenta a la General Ardmore de Edie Falco, potencial villana de la función

Hace poco menos de un mes os informábamos de que James Cameron ya había dado carpetazo al rodaje de 'Avatar 2'; la primera piedra de un ambicioso proyecto de cuatro secuelas para el multimillonario taquillazo de 2009. Ahora, mientras el realizador y su equipo se encuentran inmersos en un proceso de post-producción que, probablemente, sea infernal, han decidido obsequiarnos con una nueva imagen de la película.

Si esperábais algo espectacular, siento deciros que aquí no vais a encontrarlo, porque este vistazo a 'Avatar 2' no podría ser más genérico —de hecho, si me dicen que ha salido de un episodio de 'Stargate' o similares podría creérmelo a pies juntillas—. En la instantánea, compartida en la cuenta oficial de 'Avatar', hace acto de presencia la General Ardmore de Edie Falco —'Los Soprano'—, potencial candidata a nueva villana de la función.

Here’s a behind the scenes still of Edie Falco as General Ardmore, the new head of RDA activity on Pandora. pic.twitter.com/USCULPvGfd