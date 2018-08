Quentin Tarantino ya tiene a su Bruce Lee para 'Once Upon a Time in Hollywood'

-

Quentin Tarantino ya había reunido a un impresionante reparto para 'Once Upon a Time in Hollywood', su nuevo largometraje, pero el autor de cintas tan recordadas como 'Pulp Fiction' o 'Malditos bastardos' aún tenía reservada al menos una gran sorpresa: el fichaje de Mike Moh para interpretar a Bruce Lee en la película.

Moh es conocido principalmente por su participación en series como 'Empire' o 'Inhumans', donde dio vida a Triton. Además, es un experto en artes marciales y un fan declarado del protagonista de 'Operación Dragón', llegando a publicar un vídeo tributo a Lee en 2015 que podéis ver un poco más abajo en el que ya exhibe algunas de sus habilidades físicas para hacerse con un papel tan cotizado.

Moh se une de esta manera a un reparto en el que ya estaba confirmada la presencia de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, James Marsden, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Luke Perry, Damian Lewis, Scott McNairy, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Clifton Collins, Keith Jefferson, James Remar, Nicholas Hammond, Zoe Bell y Julia Butters. Ahí ya se notan los 100 millones de dólares de presupuesto de la película.

Recordemos que Sony, la compañía que distribuye la película tras la decisión de Tarantino de separar su camino del de Harvey Weinstein, tiene previsto estrenar 'Once Upon a Time in Hollywood' el 26 de julio de 2019. El rodaje lleva varias semanas en marcha, por lo que cualquier otra posible sorpresa de su reparto -hay algunos intérpretes que no se sabe a quién dan vida- seguramente salga a la luz más temprano que tarde.

Vía | Indiewire