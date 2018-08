'Once Upon a Time in Hollywood': primera imagen de Margot Robbie transformada en Sharon Tate

'Once Upon a Time in Hollywood', la nueva y esperada película de Quentin Tarantino, va cogiendo forma poco a poco. Tras completar su espectacular y extenso reparto, va llegando el momento de ver caracterizados a sus personajes y ahora ha sido Margot Robbie la que ha enseñado una primera imagen de ella transformada en Sharon Tate, la actriz y por aquel entonces esposa embarazada de Roman Polanski que fue asesinado por seguidores de Charles Manson en 1969.

Robbie ha optado por publicar esta imagen en su instagram sin decir nada más que se trata de un primer vistazo a 'Once Upon a Time in Hollywood'. Recordemos que la película gira alrededor de Rick Dalton (Brad Pitt), una estrella televisiva pasada de vueltas, y su doble para las escenas de acción (Leonardo DiCaprio), dándose la coincidencia de que Dalton vive al lado de Tate...

Al Pacino, James Marsden, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Luke Perry, Damian Lewis, Scott McNairy, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Clifton Collins, Keith Jefferson, James Remar, Nicholas Hammond, Zoe Bell y Julia Butters completan el reparto de una película para la que Tarantino cuenta con un presupuesto de 100 millones de dólares, convirtiéndose así en su cinta más cara hasta la fecha junto a 'Django desencadenado', que costó lo mismo.

El estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood' está previsto para el 26 de julio de 2019. Actualmente está en plena fase de rodaje, el cual se extenderá hasta el próximo mes de noviembre. Imagino que no veremos un primer tráiler hasta después de eso, pero seguro que van apareciendo más fotos, que hay demasiados actores en su reparto como para no aprovecharlo y seguir copando titulares...