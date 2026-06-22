Últimas horas para ver el homenaje a 'La casa del dragón' en la Casa Batlló de Barcelona: una experiencia que fusiona el arte con la cultura pop

En el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la Casa Batlló de Barcelona se ha convertido en el escenario de una intervención artística sin precedentes que fusiona patrimonio, fantasía y cultura pop. Por primera vez, el emblemático edificio modernista acogerá una experiencia inmersiva inspirada en la serie de HBO Max 'La casa del dragón', una colaboración que transforma el espacio en un puente entre el universo de Poniente y el legado del arquitecto catalán.

La propuesta, que llega coincidiendo con el estreno de la tercera temporada de la serie, incluye un recorrido que combina luz, sonido y una instalación central en el desván, donde tres vidrieras monumentales reinterpretan la estética de Gaudí a través del mito de los Targaryen.

Una experiencia inédita

La Casa Batlló se transforma temporalmente en un portal hacia el universo de 'La casa del dragón', coincidiendo con el lanzamiento de la temporada 3 de la serie. La propuesta convierte el recorrido habitual por el edificio en una vivencia inmersiva con efectos de iluminación, sonido y narrativa inspirada en la saga de los Targaryen.

El punto culminante de la instalación se encuentra en el desván, donde los característicos arcos catenarios de Gaudí acogen tres grandes vidrieras contemporáneas. Estas piezas reinterpretan la técnica del vidrio emplomado que el arquitecto ya utilizó en la Casa Batlló, ahora reimaginada con una estética que mezcla modernismo y fantasía.

Las vidrieras han sido ilustradas por Ausiàs Pérez (TOT Studio) y ejecutadas artesanalmente por el maestro vidriero David Gibernau, una figura clave del arte en vidrio en Cataluña. Cada una de las obras representa una temporada de la serie, desde el Trono de Hierro hasta la guerra entre dragones y los nuevos conflictos que marcarán la tercera entrega.

La instalación no se limita al impacto visual, sino que también incorpora referencias narrativas de la serie a través de una pieza especial que recorre momentos clave de la historia de Poniente. Está disponible hasta el 22 de junio, de 22:45 a 00:30h, con entrada gratuita hasta completar aforo.

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