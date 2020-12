"'El desorden que dejas' es mucho más íntima y realista que 'Élite', es otro formato de thriller". Arón Piper

Uno de los estrenos más potentes de Netflix en el mes de diciembre va a ser 'El desorden que dejas', adaptación de la novela homónima de Carlos Montero, también cocreador de 'Élite'. No será hasta el día 11 cuando podamos ver la miniserie, pero en Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar tanto con Montero como con Arón Piper uno de sus protagonistas.

La adaptación de la novela

¿Cómo fue el proceso de adaptación de tu propia novela? Por ejemplo, la estructura es diferente, en la novela es todo más lineal.

CARLOS MONTERO: Sí, ese es el gran cambio de la novela a la serie. Yo siempre cuento que cuanto escribí la novela me quedé con ganas de explorar más el mundo de Viruca, su personaje, porque era la parte que tenía que ver más con el deseo, el sexo, y cuando la oportunidad de hacerlo serie dije “Esta es la mía”. Cuando se me ocurrió la idea de igualar casi los tiempos, dije que ya está, ya tengo formado Estoy muy contento con el resultado, si volviese a escribir la novela creo que lo haría como en la serie.

¿Y qué fue lo que más te costó dejar fuera de la novela?

CARLOS MONTERO: Cuando adaptas una novela a una película sí que tienes que dejar mucho fuera, pero cuando la adaptas a una serie, el formato es realmente parecido. Yo tenía casi ocho horas por delante y no siento que haya dejado casi nada fuera. Bueno, sí, algún pensamiento, que la novela es muy obsesiva. Está contada desde el punto de vista de Raquel y ella entra a veces en una cosa muy obsesiva y hay páginas y páginas de eso, y eso en la serie no está. Bueno, está de otra manera. Lo que he intentado ha sido compensar el thriller, que en la novela tarda mucho en llegar y aquí está desde casi el arranque. Yo creo que es más redonda la serie que la novela, la verdad. Mis editores me van a matar cuando lo lean.

¿Por qué elegiste a Arón Piper para el papel y por ejemplo no a otros de los actores actores de 'Élite'?

CARLOS MONTERO: Tengo la fortuna de tener a las mejores actores de su generación en 'Élite', la verdad. Lo que pasa es que Arón me daba una cosa maravillosa, que es esa cosa entre vulnerable y que también puede ser muy agresivo. El personaje, no él. Y siempre lo tuve muy presente. Se lo ofrecí, le encantó y fuimos adelante. A mí me daba mucha seguridad tenerlo, porque lo conocía personalmente y sabía que lo podía dar. Entendió muy bien lo que quería de él. Me acuerdo que una vez le dije “Mira, esto es como un personaje de 'Hermano Mayor'. Tiene muchísima rabia pero es por algo, por una carencia”. Y eso sabía que Arón lo iba a bordar.

Una pregunta para los dos. Si no recuerdo mal, en la novela Iago llevaba tupé, ¿por qué en la serie no?

CARLOS MONTERO: Lleva tupé pero por vagancia de escritor, por ponerle algo para que el lector identifique rápido a los personajes, pero no tenía ninguna relevancia, así que Arón no lo necesitaba.

ARÓN PIPER: Además, yo venía de pasar un cáncer en 'Élite'...

Arón, ¿cuál fue el mayor reto a la hora de interpretar a Iago?

ARÓN PIPER: Se me fueron presentando varios a lo largo del proyecto. Yo no soy mucho de prepararme los personajes. En ese sentido no me escrito 500 páginas y estoy ahí analizando todo el rato. Me dejo un fluir y luego me encuentro con las adversidades en el terreno de juego. Hubo varios momentos, porque desde que soy pequeño y actúo siempre me han dicho “Un poquito más, Arón”. Trabajo con lo mínimo pero a veces es invisible. Este personaje que es tan para fuera y visceral a veces me costaba más.

Como venía de tres años estando sin parar en 'Élite', que han sido como una formación para mí, me resultó más fácil de lo que me hubiese sido de coger este proyecto antes que 'Élite', Iba fluyendo con el personaje, pero no te sabría decir nada concreto, pero, por lo general, muy contento con el personaje.

Las diferencias con 'Élite' y la importancia de Galicia

Arón para quien no haya leído la novela y tampoco visto la serie, ¿cuáles dirías que son las principales diferencias entre 'El desorden que dejas' y 'Élite'?

ARÓN PIPER: No tienen nada que ver. Es una serie mucho más íntima, más realista. Es otro formato de thriller. Marcaría la intimidad, el clima hace mucho, dónde sucede todo. No es lo mismo en Las Encinas que en Galicia, donde esa lluvia está tan presente. Cambian muchas cosas, es distinta.

Justamente la siguiente pregunta era sobre Galicia, ¿qué aporta a 'El desorden que dejas' para que la historia tenga que transcurrir allí?

CARLOS MONTERO: Yo creo que la geografía, el clima y que sea un ambiente tan rural, que sea un pueblo pequeñito. Cambia mucho la manera de relacionarte de una ciudad grande como Madrid a un pueblo pequeñito, como el mío que es Celanova. Allí es como que intentas proteger toda tu intimidad más, porque no eres anónimo. En un pueblo es como si fueras famoso porque te conoce todo el mundo, con la diferencia de que tú también conoces a todo el mundo. Esa necesidad de estar guardando siempre secretos para sobrevivir me parecía una parcela estupenda para el thriller,

ARÓN PIPER: Incluso unas jerarquías invisibles. Yo también he vivo en pueblos y lo entendía perfectamente. Aún siendo tan pocos y estando tan juntos es sorprendente lo mal que te puedes llevar con otra gente del pueblo o lo que uno se encierre en su casa y no pasa de ahí, pero todo el mundo se conoce y existe esa jerarquía. Eso se nota.

Carlos, una duda, estando ambientada en Galicia, ¿por qué no hay una mayor presencia de actores gallegos entre los protagonistas de 'El desorden que dejas'?

CARLOS MONTERO: Me parecía una pobreza limitarse solo a actores gallegos o de la zona. Yo quería contar con los mejores actores, fueran gallegos o no. Hay muchos gallegos en la serie, muchos secundarios episódicos lo son, pero cuando le ponía cara a los personajes yo decía que quería a los mejores actores, y a lo mejor para esa edad y con ese físico no está en Galicia. No me quería limitar, eso fue. Lo pensé, pero es que yo quería que esta serie llegase al mundo y para eso tenía que coger a lo mejor que tuviese cerca, tan cerca como España.

Así como entiendo que Aitor Gabilondo ha decidido lo contrario en 'Patria', que solo sean actores vascos. Y es lógico, esa historia lo pide, pero yo creo que la mía no lo pedía tanto. Si pedía que todo sonara gallego y por eso el esfuerzo que hacen estupendo tanto Arón como Inma y Roberto de acercarse al acento.

ARÓN PIPER: Si, porque es una serie realista pero no que lleguemos a esos extremos.

Otros detalles sobre 'El desorden que dejas'

Arón, en tu caso compartes sobre todo escenas con Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Roque Cuesta e Isabel Garrido, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con ellos?

ARÓN PIPER: Fantástico. Con Bárbara un sueño, bueno, y con Inma también. Con ellas comparto más secuencias y es un sueño porque son de las mejores actrices que hay en este país. Luego con Isabel y con Roque genial, porque hubo una conexión ya desde el principio. A mí también me ayudaba un montón que ellos fueran tan gallegos, sobre todo Roque. A mí me metía más, me ayudaba con mi acento y me metía más en el universo. No es imprescindible que todos los actores sean gallegos, pero sí que es verdad que se nota un montón a la hora de trabajar.

Carlos, ¿nos podrías hablar un poco del proceso de creación de los títulos de crédito iniciales? Son ese tipo de títulos de crédito en los que uno no tiene la tentación de saltárselos.

CARLOS MONTERO: Son preciosos. Los ha hecho User T38. A mí me encantan las series con cabecera, porque te mete un poco en el ambiente. Hable´con Natalia, una amiga mía que es una de las socias de User y la conozco desde la facultad, y le dije lo que buscaba. Yo no buscaba esto concretamente, que fue una idea de ella y me encantó. Y después la posibilidad de contar una canción de Xoel López ex profeso para la serie es una de esas cosas que es un sueño. Estar en casa de Xoel y que me diga “¿Te gusta esta o esta?” y yo estaba flipando.

Si no me equivoco, el rodaje acabo de en marzo, ¿os afectó de alguna forma las limitaciones por el coronavirus?

CARLOS MONTERO: Acabamos ese día. El país se cerró el sábado y acabamos el viernes.

ARÓN PIPER: Al día siguiente, todo cerrado. Tuvimos la suerte de que no se nos quedase nada ahí en el tintero.

CARLOS MONTERO: Después sí era más lío para montar, la postproducción, pero pudimos hacerlo ya sin problemas. Si hubiese sido en rodaje, sí que hubiésemos palmado completamente. Tuvimos mucha suerte.