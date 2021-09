Estrenos de cine: los mamporros de 'Gunpowder Milkshake' y el drama de 'Blue Bayou' llegan a unas salas revitalizadas por el éxito de 'Shang-Chi'

¡Nuevo viernes en el calendario, nuevos estrenos de cartelera que llevarnos a la boca! Pero antes de entrar en materia, vamos a detenernos momentáneamente, porque estamos de celebración; y es que después de unas cuantas semanas con una taquilla casi comatosa, la recaudación en salas de cine ha crecido en un sorprendente 52% respecto al fin de semana anterior.

El primer fin de semana de septiembre acudieron al cine 684.000 espectadores —250.000 más— que desembolsaron 4,5 millones de euros, de los cuales 1,5 fueron a parar directamente a las manos de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', que domina con autoridad el Top 5 con lo más visto entre los días 3 y 5 del mes.

El estreno de 'After: Almas perdidas' también contribuyó a este ascenso meteórico de la taquilla nacional gracias a unos nada desdeñables 0,85 millones de euros. Del mismo modo, la 'Maligno' del siempre interesante James Wan, también novedad, se colocó en tercera posición con 0,5 millones.

Cerrando los cinco primeros puestos de la lista encontramos dos títulos lanzados con anterioridad. El primero de ellos, 'La patrulla canina: La película', desciende de la primera a la cuarta posición quedándose con 0,3 millones en su segunda semana. Por su parte, 'Free Guy', resiste en su tercer fin de semana con 0,2 millones de euros con los que aumentar su éxito internacional.

Los estrenos del 10 de septiembre de 2021

'Gunpowder Milkshake (Cóctel Explosivo)' ('Gunpowder Milkshake', 2021)

No me tiembla el puslo al decir que 'Gunpowder Milkshake' es la película más guay —y me van a perdonar la expresión facilona— del año. Navot Papushado mantiene intacto el genio y la mala leche de 'Big Bad Wolves' y los proyecta en un actioner feminista de esencia pulp-pop para enmarcar que da una vuelta de tuerca a los estándares de 'John Wick' y hace que Karen Gillan y sus espectaculares compañeras de reparto deslumbren el patio de butaca con cada hueso que parten y cada vida que quitan.

Crítica en Espinof: 'Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo)': una brutal ración de violencia estilizada y humor salvaje con un repóker de actrices en gracia

'Con quién viajas' (2021)

Martín Cuervo debuta en el largometraje dirigiendo a Salva Reina y Ana Polvorosa en esta road movie que llega a nuestras salas tras su buena acogida en la última edición del Festival de Málaga. Un vehículo para un inspirado —y reducido— reparto que lleva en volandas el filme.

'Blue Bayou' (2021)

El gran dramón de la semana es 'Blue Bayou', que llega a nuestras salas tras su paso por el Festival de Cannes. Una historia sobre el racismo, la inmigración y el futuro incierto de muchos que escribe y dirige y protagoniza Justin Chon, y que exprime el talento de Alicia Vikander frente a la cámara.

'¿Quién es quien?' ('Le sens de la famille', 2020)

Por si aún os quedan ganas de ver otra comedia con intercambios de cuerpos de por medio, JeanPatrick Benes dirige '¿Quién es quien?'. Una comedia gala centrada en una familia que, cada vez que despierta dando la bienvenida a un nuevo día, encuentra que sus mentes se han intercambiado de forma aleatoria entre sus cuerpos.

'Adiós, idiotas' ('Adieu les cons', 2020)

El infalible Albert Dupontel vuelve a la carga con 'Adiós, idiotas' una comedia dramática rebosante de ternura, con un reparto tan inspirado como su libreto y que vira como pocas entre los, a priori, antagónicos dominios de las sonrisas y las lágrimas.

Crítica: 'Adiós idiotas', una tierna comedia dramática sobre la redención de los desesperados

'Worth' (2020)

Michael Keaton y Stanley Tucci encabezan el reparto de 'Worth', un drama judicial basado en hechos reales y dirigido por Sara Colangelo en el que se escudriña la labor de Kenneth Feinberg, un abogado de Washington asociado a la fundación 9/11, y en su evolución moral y ética.

'Josee, el tigre y los peces' ('Josee to Tora to Sakana-tachi', 2020)

Kotaro Tamura da el salto de la televisión al cine con 'Josee, el tigre y los peces', un anime en clave de drama romántico que explora la relación entre Tsuneo y Josee; un estudiante universitario y una joven con poco contacto con el muro debido a su discapacidad, que le impide andar.

'Pearl' ('2018')

Elsa Amiel dirige a Julia Fory en 'Pearl'; un drama ambientado en el mundo del culturismo femenino que llega a nuestras salas con tres años de retraso después de pasar por el Festival de Sevilla en el año 2018.

'Mis funciones secretas' ('Moskau Einfach!', 2020)

Desde Suiza, Micha Lewinsky dirige a Philippe Graber y Miriam Stein en esta comedia ambientada en el otoño de 1989, justo antes de la caída del muro de Berlín, y que gira en torno a la investigación sobre un grupo de actores de teatro con posibles conexiones con Moscú.

'Fauna' (2020)

Cierra los estrenos de la semana 'Fauna', la nueva película de Nicolás Pereda, centrada en las relaciones de una familia mexicana y ganadora del premio a la mejor película iberoamericana del Festival del Mar de Plata 2020.

Más recomendaciones en Expediente Espinof

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas en cartel de la semana pasada y la anterior. Y si aún quieres aún más recomendaciones, no olvides que en nuestra Newsletter semanal 'Expediente Espinof' os ponemos en bandeja una selección de cine y televisión para todos los paladares curada por nuestros editores.

Enlace | Suscríbete a 'Expediente Espinof', la nueva newsletter semanal de Espinof