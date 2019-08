'Fast and Furious' no necesita a Vin Diesel: el spin-off de 'Hobbs & Shaw' triunfa en taquilla

La saga 'Fast and Furious' vuelve a demostrar su gancho en taquilla con el éxito de su spin-off 'Hobbs and Shaw'. Dwayne Johnson y Jason Statham lideran un reparto que incluye importantes caras nuevas, como Idris Elba o Vanessa Kirby, pero donde no figura Vin Diesel ni otros intérpretes habituales de la saga.

El triunfo de la nueva entrega confirma a Universal que Diesel, hasta ahora la gran estrella de 'F&F', no es imprescindible, y que 'Hobbs and Shaw' podría ser el inicio de una franquicia paralela. No obstante, cabe señalar que Vin Diesel ya rueda 'Fast 9' y tiene previsto protagonizar otra secuela más, así que los fans de Dominic Toretto no deben preocuparse (de momento).

Sólido estreno aunque lejos del récord de la saga

Pero vayamos ya a los datos. 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' ha logrado el codiciado número 1 del box office USA con 60,8 millones de dólares, desbancando del trono al remake de 'El rey león' (tercera semana en cartelera). La cifra de 'Hobbs and Shaw' supone el 6º mejor estreno de la franquicia en los cines estadounidenses –el récord lo tiene 'Fast and Furious 7' ('Furious 7', 2015), que hizo 147,18M$–.

TOP 5 Weekend Provisional

1-El Rey leon 2,2M€

2-Fast & Furious: Hobbs & Shaw 2,1M€

3-Padre no hay mas que uno 1,4M€

4-Toy Story 4 0,3M€

5-Spider-Man: Lejos de casa 0,2M€ pic.twitter.com/ysmNO0EiSC — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) August 5, 2019

El spin-off de Johnson y Statham, dirigido por David Leitch, también es un éxito internacional, cosechó 120 millones fuera de las fronteras estadounidenses, logrando un total de 180 millones (costó 200). Curiosamente, 'Hobbs and Shaw' ha sido nº1 en 52 de los 63 mercados donde se ha estrenado, pero no lo ha logrado en España, donde 'El rey león' sigue en lo más alto del ranking de taquilla.