La nueva 'Jumanji' se convierte en el estreno navideño más taquillero de la historia

Increíble. La secuela de 'Jumanji' sigue liderando la taquilla en Estados Unidos y estos días ha logrado un inesperado récord: es el estreno navideño con mayor recaudación de toda la historia. Por supuesto, como con la mayoría de récords actuales, la inflación es un factor clave; con las entradas de cine cada vez más caras, es más fácil romper marcas.

No obstante, 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' ('Jumanji: Welcome to the Jungle') lleva recaudados 291 millones de dólares en EE.UU. y 674 en todo el mundo, una cifra espectacular, sobre todo cuando nadie parecía estar a favor de este proyecto, de realizar una nueva entrega sin Robin Williams. Ahora mismo, esta "absurda" o "innecesaria" película ya ha superado la taquilla de títulos tan esperados como 'Liga de la Justicia' o 'Coco', entre otros.

Con un presupuesto de 90 millones, la nueva 'Jumanji' está dirigida por Jake Kasdan y protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Técnicamente no se estrenó en plena Navidad, llegó a los cines el 20 de diciembre, pero se considera que al estrenarse en la semana del 25 ya cuenta como estreno navideño. Todo se puede retorcer un poquito para crear un bonito récord.

Y aunque tampoco está basada en un videojuego, la historia se centra en uno para captar a las nuevas generaciones, y juega con sus reglas, de ahí que Forbes también le entregue la corona de película "videojueguil" más taquillera de todos los tiempos; el récord "oficial" lo tiene la primera adaptación de 'Tomb Raider' (2001), que hizo 274 millones en todo el mundo. Otro dato que refleja el rotundo éxito de la nueva 'Jumanji' es que está a punto de convertirse en la película más taquillera de Sony dejando al margen las aventuras de Spider-Man.

La taquilla en España también tiene su inesperado fenómeno

TOP 5 Weekend Provisional

1-Perfectos desconocidos 0,9M€

2-Tres anuncios en las afueras 0,8M€

3-Jumanji: Bienvenidos a la jungla 0,7M€

4-El gran Showman 0,7M€

5-Insidious: La ultima llave 0,6M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 15 de enero de 2018

Mientras, en España sorprende el éxito de 'Perfectos desconocidos', que ya han visto 2,5 millones de espectadores. Se estrenó el 1 de diciembre, y fue nº1 el primer fin de semana, pero ahora que ha caído 'Star Wars: Los últimos jedi', la comedia negra dirigida por Álex de la Iglesia, vuelve a liderar el ranking un mes y medio después; supera los 16 millones de euros. Remake del film homónimo italiano, 'Perfectos desconocidos' cuenta con un reparto encabezado por Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduard Fernández, Dafne Fernández, Eduardo Noriega, Belén Rueda y Pepón Nieto.