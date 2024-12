Malas noticias para los fans de DC. Warner acaba de volver a retrasar el estreno de 'The Batman 2' y James Gunn explica por qué tardaremos mucho en ver la película con Robert Pattinson

Malas noticias para los amantes del superhéroe más famoso de Gotham, ya que Warner acaba de anunciar que retrasa el estreno de 'The Batman 2'. Y no es uno de esos aplazamientos cortos de unos días o unas semanas, ya que ahora no podremos ver la película protagonizada por Robert Pattinson hasta el 1 de octubre de 2027, un año más tarde de lo que estaba previsto.

"No hay un guion acabado"

Pese a que el mayor responsable de 'The Batman 2' sea Matt Reeves, lo cierto es que ha sido James Gunn quien ha querido dejar claro cuál ha sido el único motivo por el que la película finalmente llegará más tarde de lo que se había anunciado. Esto es lo que ha comentado el director de 'Superman' en Threads:

Sí, es cierto. La única razón del retraso es que no hay un guion acabado (los que me seguís aquí probablemente ya lo sabéis). Matt se ha comprometido a hacer la mejor película posible, y nadie puede adivinar con exactitud cuánto tiempo llevará escribir un guion. Una vez que hay un guion terminado, hay alrededor de dos años para la preproducción, el rodaje y la posproducción en las grandes películas.

La verdad es que difícilmente podría haber sido más claro Gunn, quien se ha tomado muy en serio su puesto al frente de la nueva DC. Es evidente que en el estudio quieren hacer las cosas bien y no meter la pata por querer ir demasiado deprisa. Y eso también incluye a 'The Batman 2' por mucho que esté desconectada del universo DC que ha arrancado recientemente con 'Creature Commandos'.

Ahora solamente queda esperar que Reeves acabe dando con las teclas adecuadas para que esta esperadísima secuela de 'The Batman' no tenga que retrasarse nuevamente. Recordemos que es la segunda vez que su estreno se retrasa todo un año, por lo que tampoco hay garantía alguna de que esta vez vaya a ser la definitiva. Esperemos que sí.

Por desgracia, no hay ningún detalle sobre qué es lo que puede estar trayendo tanto dolores de cabeza a Reeves a la hora de construir el guion. ¿Quizá el gran éxito de 'El Pingüino' le ha hecho querer que la importancia del personaje de Colin Farrell crezca en la secuela? ¿Tal vez haya habido algún choque con la nueva DC a la hora de querer utilizar algún personaje y se quería evitar que haya dos versiones nuevas a la vez? Todo misterios.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | "Podría retirarme definitivamente". Robert Pattinson asegura que Batman es su camino a la jubilación, pero sólo como actor