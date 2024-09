"Ni se les ocurra". Arturo Pérez-Reverte destruye en Twitter una pequeña película belga en cartelera

Todos tenemos, a estas alturas, bastante claro que Twitter no es lo que era. Aunque algunos probablemente respondan que nunca ha sido para tanto, lo cierto es que la red de Elon Musk ha estado perdiendo usuarios y anunciantes a partes iguales, hasta que solo quedamos allí los irredentos o aquellos a los que cambiar nos da pereza. Uno de ellos es Arturo Pérez-Reverte, que no está dispuesto a renunciar a su tribuna (y a que le llamen "Don Arturo") fácilmente.

Don Arturo, cinéfilo

Ya son costumbre, igual que los tuits de Stephen King o Hideo Kojima, las opiniones de Reverte sobre películas, ya sean 'Horizon' o 'Napoleón'. Ahora la ha tomado con una pequeña película muy festivalera de Joachim Lafosse: 'Un silencio'. Y ha sido bastante tajante al respecto.

Hace unos días vi 'Un silencio'. Mi consejo: que ni se les ocurra.

Personalmente vi la película el año pasado en el Zinemaldi, donde competía en Sección Oficial, y, aunque no sea tan duro como Reverte, lo cierto es que me pareció que no conseguía explotar del todo su trama (que trata temas muy delicados pero no se atreve a hacer nada con ellos) y se perdía en sí misma.

¿Es, quizá, el momento de invitar al escritor a dejar de lado las columnas semanales y centrarse en la crítica de cine? Seguro que, cuando poco, nos iba a dar unos titulares increíbles.

