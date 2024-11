'Wicked' acaba de hacer historia en taquilla. El musical con Ariana Grande y Cynthia Erivo se merienda a 'Gladiator 2' y destroza un récord que llevaba 10 años vigente

En su momento llegó a haber ciertas dudas sobre el éxito del salto al cine de 'Wicked', principalmente por el hecho de que durante un tiempo la campaña promocional parecía querer ocultar que se trataba de un musical. Eso cambió hace tiempo y parece que ha tenido su recompensa, ya que acaba de hacer historia en la taquilla de Estados Unidos.

Arrasando

'Wicked' ha arrancado su andadura comercial en Estados Unidos con una recaudación de 49,5 millones de dólares durante su primer día en cines. Esa cifra supera con holgura los 23,5 logrados por 'Gladiator 2', que también ha desembarcado esta semana en las salas norteamericanas, y además le permite destrozar un récord que llevaba 10 años vigente.

El récord conseguido por 'Wicked' es el de mejor estreno para una película basada en un musical de Broadway. Ese honor pertenecía hasta ahora a 'Into the Woods', que en 2014 arrancó su paso por los cines con unos ingresos de 31 millones. Creo que no hace falta decir demasiado sobre que pasar de un récord de 31 a otro de 49,5 es una mejora muy notable.

Ahora mismo se espera que 'Wicked' logre 120 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos. Una auténtica barbaridad que deja claro que el público estaba deseando ver esta película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande que el año que viene estrenará su segunda entrega.

Por si tenéis curiosidad sobre ese tema, el presupuesto antes del gasto en marketing de 'Wicked' es de 150 millones de dólares, por lo que todavía no es una película rentable. La cuestión es que está gustando mucho entre el público, por lo que aquí no se espera un hundimiento al estilo de 'Morbius'. De hecho, aquí lo realmente probable es que acabe siendo una de las películas más taquilleras del año.