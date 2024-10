'Toy Story 5' - fecha de estreno y todo lo que sabemos sobre la secuela de una de las franquicias animadas más populares de Pixar

Pese a que no me disgustó en absoluto 'Toy Story 4' (sin llegar a la altura de las anteriores), miedo me da lo que puede salir de seguir estirando el chicle de la saga de Pixar por los siglos de los siglos. El estudio de animación va a seguir ordeñando la vaca hasta que se quede seca, y de momento esto es todo lo que sabemos de 'Toy Story 5' hasta la fecha.

La historia

Pese a que no hay muchos detalles sobre la sinopsis de esta quinta entrega, de momento sabemos que Woody y compañía tendrán que hacer frente a un recién llegado de alta tecnología, es decir, que tendremos conflicto entre los juguetes tradicionales y las nuevas tecnologías (lo que, en cierto modo, es volver a repetir lo que nos contaron en la 1).

Pixar ya adelantó que Buzz, Jessie y Woody volverían en esta aventura (lo que puede implicar deshacer toda la conclusión a la que llegó el vaquero en la película anterior) y, por la primera imagen promocional que han compartido, lo lógico es que también lo hagan Rex, Ham, Slinky, Perdigón y Forky.

Director y equipo técnico

Andrew Stanton (veterano en el estudio y director de 'Buscando a Nemo' y 'WALL-E', entre otras) se encargará de dirigir esta secuela. Es de esperar también que oigamos de nuevo a Tim Allen como Buzz, Tom Hanks como Woody, Joan Cusak como Jessie, Blake Clark como Slinky y el resto del reparto original de voces.

Tráiler, póster e imágenes promocionales

De momento no hay póster y, aparte de la primera imagen promocional, Pixar solo ha lanzado este primer teaser para presentar la película.

Fecha de estreno

El estudio ya ha fijado su fecha de estreno el 19 de junio de 2026, verano en que tendremos choque de titanes, ya que menos de un mes después se estrenará 'Shrek 5' (1 de julio de 2026).

