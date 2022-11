Es una de las mejores películas románticas de los últimos años: tienes poco más de 48 horas para ver en HBO Max esta hermosa historia a través del tiempo y las fronteras

Muchas veces, aunque suene cursi, los sentimientos poderosos pueden llegar a traspasar fronteras y conmover a gente a kilómetros de distancia, o que no tiene necesariamente el mismo contexto cultural. Podemos hablar de amor pero también podemos hablar de esa clase de cine especial que puede venir del rincón más escondido de Europa y emocionarte como si fuera la gran historia de tu barrio. Es un poco el caso de 'Cold War'.

No es un rincón escondido al extremo, se trata de Polonia, pero no es frecuente que una película alcance la trascendencia que ha logrado esta magistral obra de Paweł Pawlikowski. Mejor dirección en el Festival de Cannes, muchos reconocimientos y hasta habría triunfado en los Oscar en la categoría extranjera de no ser por la 'Roma' de Alfonso Cuarón. Y, aun así, su sensacional historia le dio para superar el nicho y ser nominado en fotografía y dirección en dichos premios.

Corazones en guerra

La película se encuentra disponible en plataformas como Amazon Prime Video, Filmin o HBO Max. En esta última sólo estará hasta el 10 de noviembre, este jueves, lo cuál es una excusa para recomendarla nuevamente porque estamos ante una de las mejores historias románticas de los últimos años. Un amor complejo en circunstancias poco favorables, pero que es capaz de resistir tanto el paso el tiempo como la distancia.

La Guerra Fría del título hace referencia también al contexto histórico donde se produce, moviéndonos por la Unión Soviética y regiones colindantes a través de dos personajes de contexto y carácter diferentes, un director musical resignado a hacer propaganda stalinista y una cantante inconformista que busca como sea el exilio del régimen comunista. Sin embargo, sus lazos afectivos son fuertes, y el destino se encargará de ir juntándolos a lo largo del tiempo.

La dirección de Pawlikowski es la que termina de propulsar una historia de amor exquisita, ya destacable por su manera de dar cabida tanto al afecto y la pasión como a la belleza y el arte. Con la colaboración de Lukasz Zal crea una fotografía en blanco y negro exquisita que reviste de maravilla las ideas que busca explorar, empleando también el formato académico para resaltar la sensación encajonada que experimentan los protagonistas.

'Cold War': romance adulto en blanco y negro

Paweł consigue que la historia resulta arrebatadora y no pierda pulso a pesar de los saltos temporales y los cambios de escenario tan frontales. Su narración es excelente, y su puesta en escena resulta exquisita en todo momento, creando impresionantes secuencias donde resaltan la viveza de los movimientos y la fuerza de la música.

La película está plagada de momentos donde se te queda agarrado el corazón, porque así de bien trazado está este complejo y adulto romance. Sin entrar en detalles, el plano final es uno donde te quedas absolutamente sin palabras de lo sobrecogedor que es. Hay muchos detales que apreciar y degustar en 'Cold War', una película realmente brillante que deberíais ver o recuperar.