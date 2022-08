No llega a seis horas y es desternillante: llega a HBO Max una mordaz sátira de Ricky Gervais sobre el mundo del cine y la televisión llena de cameos

Después de firmar y protagonizar 'The Office' en la versión original británica y dar el empujón para que saliese adelante la estadounidense, Ricky Gervais quiso meterse en los entresijos de la televisión y el cine en su siguiente serie. Estoy hablando de 'Extras', sitcom británica que llega desde hoy a HBO Max.

Compuesta de dos temporadas de seis episodios cada uno (al que habría que agregar un especial navideño que da cierre, pero que no se encuentra disponible), la ficción nos introduce en el "tedioso" mundo de los figurantes de las producciones de cine y televisión a través de los ojos de Andy Millman (Gervais), un aspirante a actor que tiene que conformarse con papeles de extra por aquí y por allá.

Detrás de las cámaras

De esta manera, Millman se rodeará de un grupo de compañeros con distintas aspiraciones (o ninguna) como Barry el de Eastenders (Shaun Williamson) y la amiga platónica Maggie Jacobs (Ashley Jensen), amén del incompetente "agente" (Stephen Merchant, cocreador de la serie) que son acompañados por un sinfín de estrellas invitadas que se pasean por el rodaje de turno.

Entre ellas nos encontramos a Ben Stiller, Kate Winslet, Samuel L. Jackson, Patrick Stewart, David Bowie, Daniel Radcliffe o Ian McKellen entre muchos otros. Estrellas a las que el personaje de Ricky Gervais intentará en alguna que otra ocasión hacer la pelota para conseguir su sueño de tener alguna línea en pantalla o, al menos, no ser eliminado del montaje final.

No me adentraré en spoilers (si se puede hablar de spoilers de una serie con más de quince años) pero posteriormente las cosas cambian, dando una nueva dimensión —igual o más divertida— al concepto de la serie y su sátira constante a la industria del entretenimiento, un tema que volvería a tocar de otro modo Gervais en 'Life's too Short', protagonizada por Warwick Davis.

En lo que recientemente hemos acabado de ver la magnífica 'Irma Vep', con una mirada bastante divertida a estos entresijos de rodajes, quizás es hora de rescatar esta gran joya que, en su momento, conquistó tanto a la crítica inglesa como la estadounidense como buena coproducción entre BBC y HBO, llevándose un Globo de Oro y un par de Emmys y BAFTAs.