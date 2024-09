'Los Soprano' nos dejó escenas apoteósicas durante sus 86 episodios. David Chase tiene muy claro cuáles son sus favoritas

Mira que ha llovido pero década y media después de su final 'Los Soprano' sigue siendo una de las mejores series de la historia de la televisión. El drama criminal de HBO nos llevó durante años por la historia de Tony no pasa de moda no solo por el reciente documental que ha estrenado Max ('Wise Guy') sino también porque es inevitable no darle vueltas a los grandísimos momentos que nos ha dado.

Momentos y escenas apoteósicas que seguramente son difíciles de seleccionar para hacer un listado. Sin embargo, el creador de la serie David Chase tiene bastante claros sus dos momentos favoritos. Una selección que quizás pueda sorprender ya que van más allá de las situaciones más violentas de la serie.

«Ninguna de ellas tiene que ver realmente con la violencia de la serie. Lo contrario, de hecho, lo cual dice algo», asegura David Chase en una mesa redonda compartida con Lorraine Bracco, Steven Van Zandt y Edie Falco. Ante la redacción de Empire, el creador de la serie comenzó a desgranar su elección.

El peso final

La primera escena nos lleva a la temporada 4, al episodio 'El peso' (The Weight), el cuarto de dicha cosecha, escrito por Terence Winter y dirigido por Jack Bender. En palabras de Chase:

«Hay una escena en la que Johnny Sacks descubre el alijo secreto de dulces de Ginny y la pilla en el acto y comienza a llorar. Está de rodillas y ella dice que sabe que todos los otros tíos miran a sus esposas con aprecio. Esa escena me hace querer llorar.»

La otra es un momento que forma parte de algo que es pura historia de la televisión: la secuencia final de la serie, escrita y dirigida por el propio Chase y que aun hoy es analizada concienzudamente:

«Cuando escucho 'Don't Stop Believing' cuando veo a Meadow corriendo hacia ese restaurante... todavía hoy me conmueve. No sé qué es, si es porque sé que el final se acerca, pero me emociona incluso ahora.»

Y no le falta razón, la verdad, porque solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Ese fundido a negro con el que cierra sin que sepamos, exactamente, qué ha pasado ahí. Fin.

