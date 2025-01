'The Last of Us' lanza un intenso nuevo tráiler y confirma cuándo se estrena la temporada 2. Una nueva villana irrumpe en la vida de Joel y Ellie

Como no podía ser de otro modo, la celebración del CES, el primer gran evento tecnológico y de videojuegos del año, nos ha traído bajo el brazo un nuevo teaser tráiler para la temporada 2 de 'The Last of Us'. Un breve avance de apenas un minuto pero que ha confirmado cuándo podremos ver los nuevos episodios de la aclamada adaptación.

HBO ha anunciado que será en abril cuando estrene la temporada 2 de la serie. Confirma así lo que se llevaba comentando desde hace tiempo en torno a que van a perseguir el entrar en los Emmys 2025, que imponen como plazo límite de emisión el 31 de mayo (se mueven por cursos televisivos).

La llegada del personaje más polémico

Fechas aparte, este nuevo teaser nos propone un nuevo vistazo a algunos de los personajes nuevos que veremos en la temporada 2: la polémica Abby, interpretada por Kailtyn Dever y a la que vemos en un momento bastante familiar para los fans del juego; Dina, encarnada por Isabela Merced e Isaac Dixon, a quien pone cara Jeffrey Wright.

No serán los únicos que se unan al Joel de Pedro Pascal y la Ellie de Bella Ramsey, también veremos a Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer y Spencer Lord como nuevos miembros del reparto de 'The Last Of Us'.

