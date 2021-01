'Cazafantasmas': un gran entretenimiento que supera a la mítica película original y que deja con ganas de una secuela que nunca veremos

Pocas películas han generado tanto odio antes de su estreno como 'Cazafantasmas'. El reboot femenino de la mítica película de los años 80 fue apaleada sin parar por un sector del público mucho antes de que llegase a los cines. Una mala fama a la que no pudo sobreponerse pese a ser un pasatiempo de primera que personalmente considero que es hasta ligeramente superior que la cinta dirigida por Ivan Reitman.

Habrá quien considere ese afirmación como poco menos que una blasfemia, pero dentro de la pequeña ola de propuestas en esta líneas, tengo muy claro que 'Cazafantasmas' es la más conseguida. Al igual que la original, busca en todo momento que el espectador se lo pase en grande, y puede que no tenga chispazos tan brillantes, pero a cambio es mucho más equilibrada. Os invito a recuperarla hoy aprovechando su pase en La 1 a partir de las 22:10.

Más equilibrada

Una cosa que tengo bien clara es que la película que nos ocupa en ningún caso iba a poder dejar tanta huella como 'Los Cazafantasmas', ya que llegó en una época tan marcada por la avalancha de superproducciones de consumo rápido que era imposible conseguir algo así.

A cambio, aquí no se apuesta por la poco estimulante opción del remake encubierto para sentar las bases de algo diferente, conectado a lo que ya conocíamos pero sin ser esclavo de ello. Eso le permite encontrar su propia voz y ofrecer una aventura para conectar con las nuevas generaciones, donde la nostalgia tiene una presencia adecuada pero no está todo supeditado a ella.

Donde sí hay una conexión más espiritual es que ambas son películas que transmiten alegría y entrega, con 'Los Cazafantasmas' fomentando la improvisación para lograrlo, mientras que aquí se nota en todo momento un tono desenfadado, casi entusiasta, que ayuda a que uno se sumerja de lleno en la aventura que plantea.

Lo que realmente hace que disfrute más con esta versión femenina es que 'Los Cazafantasmas' es una película repleta de altibajos y con unos problemas de ritmo obvios, pero siempre se las ingenia para conseguir al menos la sonrisa del espectador antes de que uno pueda desconectar. Aquí esa chispa es algo más baja, brillando sobre todo el tronchante personaje interpretado por Chris Hemsworth, pero a cambio no hay valles de interés.

Como todo en la vida, eso se debatible, ya que habrá quien no conecte con el sentido del humor de la película en general y con varios de los gags que pueblan su metraje en particular. Ahí considero esencial la aportación de Paul Feig para hacer que el conjunto se sobreponga a cualquier debilidad puntual al conseguir dotar a la película de un equilibrio inesperado -y es que en el fondo tiene mucho de festival de chistes y un esqueleto argumental no muy elaborado- que solamente desfallece en parte durante su tramo final. Y es que tampoco voy a decir que 'Cazafantasmas' sea una maravilla incuestionable cuando no lo es.

Aparte, el reparto está bien elegido, complementándose todas entre sí y desarrollando lo suficientemente bien a sus personajes como para despertar la curiosidad de qué sería de ellas en otras aventuras. Si te enfrentas a ellas con el deseo de odiarlas -o de simplemente querer ver a los mismos personajes que en las anteriores entregas de la franquicia-, quizá la cosa cambie. Y si simplemente te gusta más la original, tampoco nada que objetar, pero con 'Cazafantamas' se fue muy injusto en su momento.

Por desgracia, 'Cazafantasmas' fue un sonado fracaso comercial, algo que impidió que se siguiera adelante con la secuela para apostarse por una secuela de la película original que llegará a los cines este año. Y es que la cinta de Feig costó 144 millones de dólares y recaudó "solamente" 229 millones cuando la estimación más aceptada es que como mínimo hay que ingresar el doble de su coste para poder empezar a hablar de beneficios...