Las 13 mejores películas para ver gratis en abierto esta Semana Santa: 'La habitación', 'Star Trek: En la oscuridad' y más

Con motivo de la celebración de la Semana Santa, hemos decidido adelantar un día nuestro artículo sobre el mejor cine que puede verse gratis en abierto en la televisión española de alcance nacional. Por ello, quizá haya alguna ausencia el domingo al no estar anunciada la programación de todos los canales, pero hemos creído que os vendría bien una visión que llegue a más día en esta selección de 13 películas.

Os recuerdo que se trata de una selección personal en la que, obviamente, no incluyo aquellas películas que no he visto, pero tampoco aquellas de las que ya no recuerdo prácticamente nada o que ya hayan aparecido en un artículo similar en los tres meses anteriores. Que se curren la programación más en lugar de reponer siempre lo mismo.

Jueves 1 de abril

'La habitación'

Era la mejor película de entre las aspirantes al Óscar de su año y finalmente se tuvo que "conformar" con un muy merecido galardón para Brie Larson. Un potentísimo drama con un gran elemento emocional.

22:00 en Telecinco

Crítica en Espinof

'El mito de Bourne'

La llegada del director Paul Greengrass trajo energías renovadas a la franquicia, sobre todo por el inconfundible toque visual que dio a la misma. Un buen blockbuster.

22:50 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Espartaco'

Probablemente sea la película que menos me gusta de Stanley Kubrick, pero eso no le resta un ápice de interés a este influyente péplum al servicio de un entregado Kirk Douglas.

23:10 en La 1

Crítica en Espinof

'La gran familia española'

Una de las películas más inspiradas de Daniel Sánchez-Arévalo, en la cual cuenta con un reparto de primera para contarnos una historia en apariencia cómica pero con más mala leche de lo que podría parecer a simple vista.

0:40 en Antena 3

Crítica en Espinof

Viernes 2 de abril

'Conan, el bárbaro'

Una de las películas más emblemáticas de la filmografía de Arnold Schwarzenegger. Una aventura intensa y violenta que esconde una mayor profundidad a nivel de ideas de lo habitual en este tipo de relatos.

15:40 en Neox

'Ben-Hur'

Una de las imprescindibles de estas fechas. Personalmente, creo que decae un poco en su tramo final y quizá sea un poco larga de más, pero sigue siendo un espectáculo impresionante coronado por el buen hacer de Charlton Heston.

16:00 en La 1

Crítica en Espinof

'La LEGO Película'

Creo que prácticamente nadie confiaba en que esta película fuese a estar tan bien. Repleta de ingenio, es una aventura de lo más divertida que puede hacérselo pasar en grande a todos los integrantes de una familia.

21:21 en Boing

Crítica en Espinof

'El puente de los espías'

Una nueva demostración del talento de Steven Spielberg y Tom Hanks. Un gran thriller que también sabe cuándo ser divertido en el que sobresale la excelente interpretación de Mark Rylance. Es cierto que no llega a ser excepcional, pero ojalá películas de este nivel todos los años.

22:00 en Cuatro

Crítica en Espinof

Sábado 3 de abril

'Destino final 2'

La mejor entrega de la franquicia, ya que es cierto que pierde el factor sorpresa, pero a cambio sabe seguir explorando un concepto fascinante, proponiendo además unas escenas de muertes muy estimulantes.

19:00 en Neox

'Noé'

Una notable revisión del relato bíblico que sabe cómo oscilar entre lo reflexivo y lo espectacular para enganchar al espectador. Cuenta además con una de las mejores interpretaciones de Russell Crowe de la etapa más reciente de su carrera.

19:33 en Paramount

Crítica en Espinof

'Silencio'

Una excelente película de Martin Scorsese en la que vuelve a explorar el mundo de la fe religiosa. Es cierto que a nivel formal quizá no sea tan llamativa como otros trabajos suyos, pero es una cinta que merece mucho la pena.

0:50 en La 1

Crítica en Espinof

Domingo 4 de abril

'Star Trek: En la oscuridad'

Un gran espectáculo palomitero que quizá se quede un paso por detrás de la anterior entrega, pero Abrams estuvo muy inspirado en ambos casos revitalizando este increíble universo antes de dar el saltario a una galaxia muy muy lejana. Ojo al estupendo villano de Benedict Cumberbatch.

17:25 en Cuatro

'The Faculty'

Una relectura en clave adolescente de 'La Cosa' y 'La invasión de los ladrones de cuerpos' con la que Robert Rodriguez firmó una de sus mejores películas. Un terrorífico pasatiempo de lo más entretenido en el que quizá tensión no haya mucha, pero sí un humor negro muy agradecido.

0:00 en Paramount

Crítica en Espinof