'The Faculty': Robert Rodriguez firma un pasatiempo terrorífico que ofrece una relectura adolescente de 'La Cosa'

Kevin Williamson fue uno de los grandes impulsores de la ficción adolescente de Hollywood durante la segunda mitad de los 90. Suyo era el guion de 'Scream' y también fue el creador de la serie 'Dawson crece', por lo que su libreto sobre una invasión alienígena en un instituto parecía una apuesta segura cuando Miramax decidió ficharlo para corregir a fondo un libreto que habían comprado varios años atrás.

El propio Williamson iba a ser el encargado de dirigir 'The Faculty', pero acabó decantándose por otro proyecto, siendo ahí cuando Miramax apostó por Robert Rodriguez, quien justo antes había rodado 'Abierto hasta el amanecer'. El resultado fue una película hoy de culto que Paramount Network recupera esta noche a partir de las 22:00.

Un cóctel bastante logrado

El argumento de 'The Faculty' podría resumirse como una mezcla entre 'La invasión de los ladrones de cuerpos' y 'La cosa'. Obviamente, habría que añadir otros ingredientes con referentes más o menos claros -desde 'Terminator' hasta 'El club de los cinco'-, pero esos dos títulos son esenciales, con la obra maestra de John Carpenter sirviendo como principal referente.

Eso lleva a que poca originalidad vais a encontrar en la película más allá de la pericia a la hora de asimilar lo que ya se había contado en otras obras, y eso es algo que 'The Faculty' hace con bastante acierto, sobre todo por la forma en la que se introduce los posibles peligros dentro de un instituto antes de que ciertas tragedias de la vida real llevasen a que Hollywood se prestase a pocas bromas al respecto.

Recuerdo que 'The Faculty' se estrenó poco después de que otro cinta de terror de Hollywood abordase esa idea con un enfoque diferente. Me refiero a la discreta 'Comportamiento perturbado', donde se tomaba como modelo 'Las mujeres de Stepford' pero se terminaba de saber muy bien qué hacer con los conceptos que proponía.

Aquí es cierto que Rodriguez y Williamson tampoco desarrollan nada a fondo, pero es la mezcla de elementos y su acertado reparto -es cierto que hay más talento en los adultos que los adolescentes, pero estos últimos también funcionan aquí- lo que convierten a 'The Faculty' en un pasatiempo casi infalible en el que se agradece la presencia del humor negro.

A fin de cuentas, tensión realmente no hay demasiada en 'The Faculty' y potenciando únicamente esa vía es probable que la película acabase haciendo aguas. Por ello, se juega con muchas cosas sin decantarse abiertamente por una y, casi milagrosamente, la apuesta sale bien pese a ciertos altibajos a lo largo de su metraje.

Lo cierto es que 'The Faculty' no arrasó precisamente en taquilla pero sí que dejó beneficios, ya que su coste de producción fue de 15 millones de dólares para luego recaudar 63 en todo el mundo. Eso sí, 40 de esos 63 llegaron de la taquilla norteamericana, por lo que fuera de su país de origen no despertó especial interés.