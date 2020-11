Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (13-15 noviembre): 'Dolor y gloria', 'Alerta Máxima' y más

Otro fin de semana está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podíamos faltar a nuestra cita con el mejor cine que podréis ver gratis en abierto estos días. En esta ocasión he elegido las que considero que son las nueve mejores películas que se emiten en la televisión nacional española el fin de semana del 13 al 15 de noviembre de 2020.

Os recuerdo que se trata se una selección personal, por lo que no incluyo aquellas películas que no he visto o que tengo demasiado olvidadas como para que sea justo meterlas aquí. Además, cualquier película que haya incluido en otro artículo similar a este publicado durante los dos meses anteriores, se queda fuera. Que se lo curren más los programadores.

Viernes 13 de noviembre

'La escopeta nacional' (1978)

Algo por debajo de los mejores trabajos de Berlanga, pero le sigue dando para ser un estupendo retrato de la sociedad de la época a través de una cacería que nos permite conocer mejor a las personajes con auténtico poder por aquel entonces. Todo ello con un acertado enfoque cómico que coquetea en todo momento con lo esperpéntico.

22:15 en La 2

'El verdugo' (1963)

Una de las mejores películas españoles de la historia, aunque se da la curiosidad que de Berlanga -fallecido justo hace diez años- yo siempre he preferido la magistral 'Plácido'. Aquí encontraremos una comedia negra fascinante que aún mantiene toda su vigencia

0:00 en La 2

Sábado 14 de noviembre

'Alerta Máxima' ('Under Siege', 1992)

Decir que es la mejor película de Steven Seagal puede que suene a poco para muchos, pero aquí el director Andrew Davis consiguió aprovechar a su fondo sus limitadas habilidades para darnos una entretenida película de acción claramente deudora de 'Jungla de Cristal' con unos muy acertados villanos interpretados por Tommy Lee Jones y Gary Busey.

20:00 en Neox

'Regreso al futuro 2' ('Back to the Future Part II', 1989)

Para mí la mejor de la trilogía, ya que puede que no tenga la misma capacidad de sorpresa que la primera, pero a cambio ofrece una aventura inolvidable repleta de momentos inolvidable.

20:30 en Trece

'Ratatouille' (2007)

Una de las muchas joyas de Pixar, una deliciosa aventura en la que un cocinero inexperto se vale de la ayuda de una rata con grandes habilidades culinarias. La gran escena de la película es la de Anton Ego, pero es que es una gozada en líneas generales.

21:19 en Disney Channel

'Apocalypto' (2006)

Mel Gibson bordó la puesta en escena de esta vibrante película de acción que te mantiene enganchado durante todo su metraje pese a que la historia en sí misma no es gran cosa. Y es que además de intensa también tiene la emoción necesaria para que a uno le importe que pueda pasarle a su protagonista.

22:00 en Paramount

'Wind River' (2017)

Un estupendo thriller a fuego lento que no llegó a estrenarse en los cines españoles. En el, Jeremy Renner y Elizabeth Olsen investigan un asesinato con un eco especial para el personaje del primero. Una película repleta de personajes heridos en la que se nota la mano de Taylor Sheridan, guionista de 'Comanchería' que aquí además de firmar el libreto también se ocupa de la puesta en escena.

22:35 en La 1

Domingo 15 de noviembre

'Forajidos' ('The Killers', 1946)

Una obra imprescindible del cine negro dirigida por Robert Siodmak. Una obra compleja en lo narrativo pero en la que todo acaba encajando en su lugar. Una propuesta tensa y entretenida basada en un relato de Ernest Hemingway con un gran dúo protagonista.

20:20 en Trece

'Dolor y gloria' (2019)

Una de las mejores películas de Pedro Almodóvar en la que ofrece una obra de corte autobiográfico con una estupenda interpretación de Antonio Banderas intentando acercarse al aclamado cineasta manchego.

22:05 en La 1

