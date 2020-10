Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (2-4 octubre): 'Fast & Furious 7', 'Love Actually' y más

El fin de semana del 2 al 4 de octubre está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podíamos faltar a nuestro repaso a las mejores películas que pueden verse gratis en abierto durante esos días, siendo nueve las elegidas en esta ocasión.

Os recuerdo que se trata de una selección basada en criterios personales y que no tienen cabida aquellos títulos que no haya visto y tampoco aquellos que tenga tan olvidados que no sea muy apropiado recomendarlos. Sin más que decir, os dejo con las nueve cintas seleccionadas:

Viernes 2 de octubre

'Ese oscuro objeto del deseo' (1977)

La última película de Luis Buñuel con la que demostró que no había perdido todavía ni un ápice de genialidad. En ella explora a fondo a sus personajes, sobre todo a su protagonista, resultando aún hoy muy llamativo el hecho de que esté interpretada por dos actrices diferentes sin que fuera esa la intención inicial.

0:15 en La 2

Sábado 3 de octubre

'Scary Movie' (2000)

Una película clave para entender la deriva del cine de parodias de Hollywood durante la primera década del siglo XXI, pero justo es reconocer que la cinta que ahora nos ocupa supo leer muy bien el éxito de 'Scream' y propuestas similares para reírse del mismo a través de un humor generoso en trazo grueso pero a menudo divertido.

15:50 en Paramount

'Batman: La Lego película' ('The Lego Batman Movie', 2017)

Es cierto que quizá no sea tan ingeniosa como 'La LEGO Película', pero lo que sí tengo muy claro es que es mucho más divertida. Y es que sabe explorar muy bien a su protagonista sin perder nunca de vista la necesidad de entretener al espectador, cuenta además con una historia bien construida y logra ser espectacular cuando se lo propone.

17:20 en laSexta

Crítica en Espinof

'Fast & Furious 7' (2015)

Una película muy marcada por la prematura muerte de Paul Walker, algo que supieron resolver bastante bien además de darle una despedida por todo lo alto a su personaje. Más allá de eso, es algo más irregular de lo deseable, pero ofrece una buena dosis de fantasmadas para que uno pase un buen rato. Para el recuerdo sobre todo la pelea entre Jason Statham y Dwayne Johnson.

22:00 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Pactar con el diablo' ('The Devil's Advocate', 1997)

La película que llevó a Keanu Reeves a decir que no a 'Speed 2', por lo que al menos él debería estarle muy agradecido. Un thriller con toques demoníacos en el que brilla especialmente un desatado Al Pacino, agradeciéndose lo juguetona y descarada que es.

0:10 en Antena 3

Domingo 4 de octubre

'Atraco a las tres' (1962)

Mítica comedia del cine español en la que los trabajadores de un banco deciden atracar la sucursal en la que trabajan. Una película que a día de hoy mantiene toda su frescura y que cuenta con un reparto que sabe cómo potenciar aún más lo hilarante que ya de por sí resulta.

14:45 en Trece

'El regreso de Ben' ('Ben is Back', 2018)

Un potente drama en el que Lucas Hedges se luce como el hijo de un también muy acertada Julia Roberts. En ella se explora la adicción a las drogas y cómo es difícil recuperar la confianza una vez la has perdido. Una propuesta muy equilibrada que no llega a ser sobresaliente pero que merece bastante la pena.

22:05 en La 1

Crítica en Espinof

'Tarde para la ira' (2016)

Un thriller seco y contundente con el que Raúl Arévalo demostró que además de un gran actor también es un director muy a tener en cuenta. También ayuda contar con dos actores tan inspirados como lo están aquí Antonio de la Torre y Luis Callejo.

22:30 en La 2

Crítica en Espinof

'Love Actually' (2003)

Una estupenda película de historias cruzadas en la que Richard Curtis demuestra que no hay nadie como él para hacer una comedia romántica, especialmente cuando además de escribir también dirige. Con un magnífico reparto, 'Love Actually' aporta grandes dosis de diversión navideña, pero además de tierna y entrañable también sabe cuándo ha de potenciar el drama.

23:40 en La 1

Crítica en Espinof