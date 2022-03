William Hurt en cinco películas: el actor que podía brillar como protagonista absoluto y también en la sombra

No son tantos los actores ni tantas las actrices capaces de abordar una película a su medida o encargarse de un personaje secundario que se apropie de la misma con tanta facilidad. William Hurt era uno de ellos. Desde su debut estratosférico, algo que ya os comentaba Jorge el otro día, Hurt se ha dejado ver más o menos tiempo en pantalla en distintas ocasiones pero siempre con excelentes resultados.

El secundario accidental

El protagonista de 'Fuego en el cuerpo' o 'Hijos de un dios menor' también fue capaz de encabezar blockbusters como 'Perdidos en el espacio', títulos de culto como 'Hasta el fin del mundo' y, sobre todo, dotar de una personalidad impresionante a un interesante catálogo de personajes secundarios tan increíbles que no te los crees. Veamos alguno de ellos.

Una historia de violencia

Ocho minutos en pantalla. Ocho malditos minutos le bastaron para lograr su primera nominación como actor secundario y la cuarta y última de su increíble trayectoria. La adaptación de la novela gráfica a cargo de Josh Olson también obtuvo su nominación, y si bien el Richie Cusack de Hurt llegaba para cerrar el local, perdura en el tiempo como lo más aterrador de la función.

El bosque (The Village)

Casi dos décadas después de la obra maestra de M Night Shyamalan, el misterio real de la película es por qué demonios no se ha editado en HD. Detalles ajenos a la increíble película en sí, quedémonos con la sabiduría de un cineasta irrepetible en su mejor momento decidiendo que el motor de esta impresionante nave de misterios y secretos tenía que ser él. Y no digo más, no vaya a ser que venga a llorar algún despistado.

Dark City

Menudo olfato tenía William Hurt a la hora de elegir papeles en títulos con altas probabilidades de fiasco. La mejor película de Alex Proyas no solo era una excelente película de ciencia ficción: también era un título condenado a ser un clásico de culto. Y Hurt aportaba su experiencia y presencia en un reparto donde todo el mundo tenía tiempo para brillar en su minuto de gloria. Pero ninguno con semejante porte.

Robin Hood

A pesar de que parece que esta película nunca existió, Ridley Scott tuvo un rato hace más de diez años para presentar su versión del mítico personaje de los bosques de Nottingham. No será recordada como una gran película, pero como no podía ser de otro modo, Scott se sirvió de un reparto variado y rico lleno de gente con más o menos carisma, y luego estaba él.

Te amaré hasta que te mate (I Love You to Death)

Otro ESPECTACULAR reparto coral para el Hurt más divertido. La irregular comedia de Lawrence Kasdan (que toca repasar ya) contaba con su viejo colega haciendo algo que no estaba siendo lo habitual en él: disfrutar como un comediante increíble rodeado de amigos.

La pérdida de Hurt es irreparable, pero siempre nos quedarán sus increíbles trabajos. Son pocos, muy pocos los actores de su talento nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. En mayores o menores dosis, su arrolladora presencia siempre era un valor añadido que mejoraba cualquier película. Buen viaje.