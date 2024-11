Adiós a Poguelandia. Netflix renueva 'Outer Banks' por una temporada 5, que marcará el final de la serie juvenil de aventuras

Los Pogues están a punto de despedirse. Y no, no me refiero al cierre de la temporada 4, que veremos desde este próximo jueves, sino a que Netflix ha renovado 'Outer Banks' por una quinta y última temporada.

La noticia viene pocos días después de que el equipo y el reparto de la serie se diese un baño de popularidad en la segunda edición de Poguelandia, el minifestival que Netflix organiza aprovechando la popularidad de la serie. Un evento en el que mostraron un tráiler de lo que nos espera en la parte 2 de la temporada 4.

Con esta quinta temporada se cumple el plan de los creadores de la serie, Jonas Pate, Josh Pate y Shannon Burke, quienes aseguran en un comunicado que desde el principio tenían pensadas estas cinco entregas de misterio, aventura, caza de tesoros y amistad:

«Entonces, hace siete años, parecía imposible que pudiésemos realmente contar toda la historia de cinco temporadas, pero aquí estamos, al final de la temporada 4, aún talando.»

PG4L

Según desvela Netflix, la temporada final está ahora mismo en proceso de escritura por lo que todavía es muy pronto sabe qué depara a este grupo de jóvenes en su última aventura. Recordemos que en esta temporada 4, los Pogues se ven obligados a aceptar una oferta cuando se encuentran con problemas económicos: encontrar el tesoro de Barbanegra.

El reparto de la temporada 4 de 'Outer Banks' está formado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Carlacia Grant (Cleo), Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo (Sofia), J. Anthony Crane (Chandler Groff), Pollyanna McIntosh (Dalia), Brianna Brown (Hollis Robinson), Rigo Sanchez (Lightner), Mia Challis (Ruthie) y Cullen Moss (Shoupe).

