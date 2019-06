'La casa de papel' tendrá Parte 4: ya se graban nuevos episodios de la serie más vista de Netflix en español

Parece que Netflix no quiere soltar una de sus series más populares y ya están grabando la Parte 4 de 'La casa de papel'. Así lo han comentado ante la ausencia de Enrique Arce (Arturo) durante la presentación de la serie que han realizado esta mañana en Madrid.

Eso sí, pocos más detalles nos han dado sobre qué vamos a ver en estos nuevos episodios. Álex Pina, su creador, no ha querido desvelar nada de la trama aunque sí que ha asegurado que no quiere contar un atraco fuera de España, ya que para él es importante reivindicar nuestra cultura y nuestro mundo.

Probablemente, este "secretismo" sea dado por el hecho de que la Parte 3 de 'La casa de papel', que se estrena el próximo 19 de julio, será la que plante las semillas de estos nuevos episodios. En esta tercera parte veremos el rescate a Río (Miguel Herrán) y el atraco al Banco de España, y probablemente las consecuencias sean las que nos lleven a los episodios que están grabando ahora mismo.

De hecho, conociendo a Netflix no nos extrañaría nada que cuando fichó la serie y renovó por una temporada 3, estuviese ya contemplado hacer "dos partes", es decir, dividir en dos la temporada. Algo que hace con bastantes dramas como con 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.

'La casa de papel' es, según Netflix, la serie en habla no inglesa más vista de su plataforma. Y, recientemente, hemos sabido que es una de las más vistas por los usuarios de servicios Over the Top (Netflix, HBO, Prime...). Todo un fenómeno del que, sin duda, es difícil deshacerse.