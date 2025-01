Desde hoy vuelve a Netflix México este absorbente western de Tarantino. Una de sus películas más diferentes que cruza a Agatha Christie con Sergio Leone

Cuando se estrenó en 2012 'Django Unchained' sorprendió por la filigrana que suponía. Del mismo modo que 'Kill Bill' había tomado referencia en su momento del cine wuxia, este era un western muy competente y un auténtico homenaje al género. También era indudablemente una cinta de Tarantino, y se convirtió rápidamente en una de las más queridas del director.

Al anunciar al mundo que quería repetir esa pirueta una segunda vez con 'The Hateful Eight' la noticia no se tomó tan bien. Inicialmente una secuela novelizada de Django que acabó desechada, había dudas de si el cineasta hacía bien encarando otro western tan pronto, y hasta qué punto podía aportar algo diferencial que no hubiera hecho ya con Django. Resultó que mucho.

'The Hateful Eight' no era solo una película muy diferente a su predecesora, también una película muy distintiva en su filmografía. Esencialmente coral y con un reparto espectacular de actores veteranos que incluye a Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh o Bruce Dern, lo que se nos propone es no un western al uso sino una suerte de whodunit, uno que reúne a un grupo pintoresco dentro de una cabaña y con un apetecible botín. Una bomba a punto de detonar que nos mantiene en tensión durante todo el metraje.

Ambientada durante la guerra civil americana, un detalle que no es por supuesto baladí y que sirve para conectar de forma temática las tensiones entre los personajes, son Kurt Russell y Jennifer Jason Leigh los que tiran del carro en los primeros compases interpretando a un cazarrecompensas y su fugitiva, que se ven obligados a guarecerse en una cabaña en medio de una tormenta. En su momento se consideró una especie de vuelta a sus orígenes, ya que con solo un puñado de localizaciones, es aquí el afilado guion de Tarantino lo que hace que funcione, pese a la extensa duración que supera las tres horas.

La película obtuvo críticas mayormente positivas y algunas muy entusiastas, con un 78% en Rotten Tomatoes. En The Guardian decían que era "un western jacobino, íntimo y aun así extrañamente colosal". En su crítica para Espinof, Alberto Abuín decía que era "apasionante, hermosa, violenta, y con cierta tendencia a la salida de tono". La película está desde hoy disponible en Netflix México.

