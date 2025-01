Es una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Un increíble bombardeo visual, sonoro y narrativo que puedes ver en Netflix

Tras varios años de inmensa dominación, en 2023 las cosas cambiaron y la fatiga con el cine de superhéroes se empezó a asentar. Ciertamente es motivo de celebración para los que estaban en contra desde el inicio, pero es casi universal que hacía falta un punto de inflexión después de repetición de dinámicas y fórmulas que causan cada vez más pereza.

Porque no es que los superhéroes como formato no tengan a dónde dirigirse creativamente, aunque las grandes compañías hayan diseñado planes que han derivado en ese estancamiento que cada vez se rechaza más. Hay muchas vías por las que estos personajes pueden seguir desarrollándose, y una de las mejores sagas actuales no para de demostrarlo. Todo sería muy distinto si se siguiese más el modelo de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'.

Cruzando los límites autoimpuestos

La película es una secuela de 'Spider-man: Un nuevo universo', el increíble éxito animado de 2018 que conquisto a público, crítica y hasta la industria con un Oscar en la categoría correspondiente. Aquí la factoría creativa de Phil Lord y Christopher Miller vuelve a ofrecernos un espectáculo arrollador e inventivo en lo audiovisual y lo narrativo. Un increíble trabajo que se puede ver en streaming a través de Netflix.

Años después de arreglar el desaguisado que provocó la llegada de Spider-gente al universo de Miles Morales, el joven Spider-Man de Brooklyn intenta encontrar el equilibrio entre sus crecientes responsabilidades como superhéroe y como joven adulto. En un momento crítico vuelve a cruzarse con Gwen Stacy, la Spider-Woman de otro universo, que le cuenta que forma parte de un escuadrón multiversal destinado a salvaguardar la integridad que mantiene todos estos mundos. Pero todo esconderá una realidad poco agradable.

No era un reto fácil igualar lo de la primera entrega, ya de por sí una de las mejores historias de Spider-Man en la gran pantalla y una de las mejores cintas de superhéroes de todos los tiempos. Pero Miller, Lord y compañía no entienden de retos imposibles, por eso esta secuela sube la apuesta en la mezcla de estilos visuales a través de la animación, instando también a hacerlo en otros departamentos como el sonoro.

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', un nuevo camino

La película, originalmente producida como primera parte de un díptico que cierre una trilogía, dedica mucho tiempo a preparar un terreno asombroso y sorprendente que tendrá un clímax más explosivo próximamente. Pero en el camino se atreve a replantear el tipo de historias que consumimos de estos héroes, y de Spider-Man en particular, usando con mucho ingenio (y también mucho cachondeo) las referencias al canon del personaje. El órdago busca explorar caminos diferentes de lo ya conocido, evitando anclarse a fórmulas pasadas, al más puro estilo de 'Star Wars: Los últimos jedi'.

Todo en una película que decide ir a toda pastilla en cuanto a ritmo y despliegue visual, pero que aun así busca momentos de pausa para encontrar la conexión emocional con los personajes de Miles y Gwen, los más genuinos y afectados por este peso del pasado y del lío multiversal. Resulta difícil perdonarle la ausencia de un final de verdad, pero todo el camino es una increíble exhibición que saca las vergüenzas a la inmensa mayoría de películas superheroicas. En ambición y ejecución.

