La miniserie número 1 de Netflix en 44 países que ha destronado al final de 'Stranger Things'

El estreno triunfal del final de 'Stranger Things' al final no ha sido para tanto, pues apenas han sido necesarios unos días para que haya sido destronada en Netflix por 'En fuga', la miniserie de suspense que en Espinof ya habíamos destacado como uno de los estrenos de enero de 2026 más potentes de la plataforma. Y así ha sido, pues ya ha alcanzado el número 1 de Netflix en 44 países.

Dividida en 8 episodios, 'En fuga' es la nueva adaptación de una novela de Harlan Coben para Netflix. Este autor ya había dado muchas alegrías a la plataforma en el pasado y se ve que el público todavía no se ha cansado de las versiones televisivas de algunos de sus mayores éxitos.

Qué es 'En fuga'

'En fuga' cuenta la historia de Simon, un hombre que lo tenía todo hasta que su hija mayor escapa de repente. Su mundo se viene abajo, pero cuando la encuentra convertida en una drogadicta, cree que por fin va a poder recuperarla. No es el caso, ya que vuelve a perderla tras una acalorada discusión que acaba llevándole a descubrir una serie de secretos familiares muy espinosos...

James Nesbitt, Minnie Driver y Ruth Jones encabezan el reparto de una miniserie que Netflix estrenó el pasado 1 de enero. Como era de esperar, el final de 'Stranger Things' se impuso con claridad ese día, pero la situación ha ido cambiando poco a poco, hasta el punto de que actualmente la serie liderada por Millie Bobby Brown ya es solamente número 1 de Netflix en 21 países, veintitrés menos que 'En fuga', tal y como aclara Flixpatrol.

Por mi parte, reconozco que nunca he terminado de conectar demasiado bien con otras adaptaciones de la obra de Coben, pero me estoy planteando darle una oportunidad a 'En fuga'. ¿El motivo? Principalmente el 76% de valoraciones positivas que tiene actualmente en Rotten Tomatoes.

