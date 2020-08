Netflix cancela 'Patriota no deseado': el programa de Hasan Minhaj no tendrá séptima temporada

'Patriota no deseado, con Hasan Minhaj' (Patriot Act with Hasan Minhaj) ha llegado a su fin en Netflix. El espacio de comedia ganador del Peabody 2019 exploró el panorama cultural y político moderno con Minhaj usando su voz cómica y su habilidad para contar historias para investigar las tendencias más amplias que dan forma al mundo. Ganó un Emmy de artes creativas por el diseño de movimiento.

Minhaj hizo el anuncio en Twitter y la cancelación fue confirmada por Netflix, según Deadline:

What a run. @patriotact has come to an end. I got to work with the best writers, producers, researchers, and animators in the game. My 2 babies were born and grew up with the show. TY to @Netflix and everyone who watched. Now it’s time to return these screens to Best Buy 😎 pic.twitter.com/4s4TrsKWe6