Netflix refuerza su catálogo de anime con 'Berserk' y otras 11 series míticas

Con las plataformas de streaming recuperando series clásicas y acercándolas a nuevas generaciones, ya era hora que fueran haciendo lo mismo con el anime. A los contados títulos clásicos que podemos disfrutar a día de hoy en Netflix, se le sumarán hasta 12 títulos de animes míticos, gracias a un acuerdo con Nippon TV.

Animes míticos

Se confirmó recientemente que Netflix ha llegado a un acuerdo con Nippon TV, una de las cadenas de entretenimiento más importantes de Japón, por el que le otorga la licencia de 13 animes clásicos (12 en realidad, ya que uno son las dos temporadas de una misma serie) de su catálogo.

Los tres primeros en estrenarse ya se habían anunciado: la serie clásica de 'Hunter X Hunter', basado en el popular manga shonen de Yoshihiro Togashi, 'Ouran High School Host Club', la divertida comedia escolar creada por Bisco Hatori, y 'Claymore', adaptación del manga de fantasía de Norihiro Yagi.

A estos tres títulos (que podremos disfrutar también en Netflix España) se suman otros 9 potentes animes: 'Death Note', 'Death Note: Relight 1', 'Death Note Relight 2', las temporadas 1 y 2 de 'Kimi ni Todoke' ('Llegando a ti'), 'Berserk' (1997), 'Parasyte: the Maxim', 'Nana', 'Hajime no Ippo' y 'Monster'.

Akane Inoue, la directora de ventas y licencias de anime y de desarrollo de proyectos internacionales de Nippon TV, se ha mostrado muy satisfecha con el acuerdo:

Durante muchos años, el anime ha sido una fuerza impulsora en Nippon TV, donde hemos producido animes de éxito como 'Hunter X Hunter', 'Death Note' y otros muchos. Con la popularidad creciente del anime en todo el mundo, el momento no podía ser mejor para esta asociación con Netflix. No tengo ninguna duda de que estos títulos darán que hablar a los fans.

Sin duda, una buenísima para los fans del anime, que podrán recuperar series clásicas por primera vez en steaming como 'Monster', 'Nana' o la primera versión de 'Berserk', así como títulos inéditos en España, como 'Kimi ni todoke', 'Parasyte' o 'Hajime no Ippo'.

El acuerdo, que incluye también la exitosa serie 'Old Enough' y 13 series de imagen real y programas de entretenimiento, cede los derechos a la plataforma aunque aún no se ha confirmado si podremos ver todos esos títulos en Netflix España. Cruzaremos los dedos aunque, con la llegada de las tres primeras en septiembre, es más que probable que acaben llegando aquí también.