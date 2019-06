Netflix renueva 'Lucifer' por una quinta y última temporada que nos llevará directos al infierno

Los fans de Morningstar estáis de enhorabuena. La buena noticia: 'Lucifer' sobrevive a su primer mes en Netflix y ha renovado por una quinta temporada. La mala: esta será la última de la adaptación del cómic de DC/Vertigo.

Es una noticia que no deja de tener cierto sabor agridulce ya que siempre cuesta ver en el horizonte el final de una serie con gran número de fans como esta. Recordemos que fue una de las más sonoras cancelaciones por parte de FOX y la adaptación hacía tanto ruido que Netflix no pudo resistirse a la idea de rescatarla.

thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK