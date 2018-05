Cancelan 'Lucifer' y el infierno se desata: "desgarrador es decir poco"

Con las series llegando a su final de temporada y la llegada de los upfronts la semana que viene llega el momento para que las cadenas anuncien, sobre todo, las dolorosas cancelaciones que tenían en la manga. Y una de las que más ha dolido es la de 'Lucifer' cuya tercera temporada será la última.

Así lo ha anunciado FOX y confirmado Joe Henderson, su showrunner, quien no ha dudado en pedir a los fans que hagan ruido para ver si hay alguna oportunidad de salvación para la serie (como ha pasado con 'Brooklyn 99'). Además el guionista anuncia que prepararon un gran cliffhanger para la temporada, pero que ahora que saben que 'Lucifer' no tendrá temporada 4 les fastidia dejar así a los fans.

We created a season finale with a huge cliffhanger so that there was no way Fox could cancel us. Instead, we're going to frustrate the hell out of you fans. I'm so sorry for that. #Lucifer