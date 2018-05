'El último hombre en la tierra' también es cancelada: la serie de Will Forte termina con un tremendo cliffhanger

"Ohhh... farts."

Se acabó la historia de 'El último hombre en la tierra' ('The Last Man on Earth'). Al menos de momento. Al igual que 'Brooklyn Nine-Nine', cabe la opción de que otra cadena la rescate y la continúe pero, ahora mismo, la serie cómica y post-apocalíptica creada por Will Forte ha sido cancelada por FOX tras la emisión del final de la cuarta temporada.

La decisión es un guantazo en la cara para todos los seguidores porque la serie acaba con un tremendo cliffhanger. Ya sabéis a qué me refiero los que estáis al día. El episodio 4x18 no debería ser el último, y aquí cabe culpar tanto a la cadena como a los responsables de la serie, que no tenían garantía de una renovación. Claro, podemos imaginar qué pasa pero creo que los fans merecían algo mejor después de cuatro años siguiendo las aventuras de Tandy y compañía.

'El último hombre en la tierra' partía de un mundo devastado por un mortal virus aunque el tono era humorístico y, a pesar del título, se centraba en un grupo de supervivientes que intentan llevar su vida de la forma más normal posible, aunque todavía hay peligros que les amenazan.

Will Forte, Kristen Schaal, January Jones, Mel Rodriguez, Mary Steenburgen y Cleopatra Coleman lideraban el reparto aunque la serie atrajo a estrellas como Jason Sudeikis, Kristen Wiig o Fred Armisen que, por amistad con Forte, hicieron cameos o pequeños papeles. Entre los productores ejecutivos destacan Phil Lord y Chris Miller, conocidos por dirigir 'Infiltrados en clase' ('21 Jump Street') o 'La LEGO película', y también por haber sido despedidos de 'Han Solo: Una historia de Star Wars'.

Creo que la serie había perdida su frescura en la temporada 4 aunque la sorpresa de los últimos capítulos apuntaba un giro interesante. Quizá no sabrían aprovecharlo pero nos vamos a quedar con la duda, a menos que Hulu la salve (se rumorea que ya hay conversaciones en marcha). A continuación dejo las despedidas en Instagram que han publicado varios de los protagonistas, como puedes ver Forte ya contemplaba que no habría temporada 5: