Últimos 3 días para ver en Netflix la película más taquillera de Martin Scorsese. Un extraordinario biopic con un reparto de primera

Las licencias de las películas en streaming no son eternas, por lo que se produce un constante goteo de títulos que desaparecen para luego ser incluidas en otras plataformas o simplemente dejan de estar disponibles durante un tiempo. Hoy he querido aprovechar para recordaros que 'El lobo de Wall Street', la película más taquillera de todas las que ha hecho Martin Scorsese, está a punto de desaparecer de Netflix.

Arrolladora

Basada en la historia real de Jordan Belfort, 'El lobo de Wall Street' es una película con un ritmo arrollador que mezcla distintos géneros para hablarnos de cómo un corredor de bolsa pervirtió todos sus ideales en busca de conseguir el sueño americano. Todo ello en unas vibrantes tres horas que se pasan mucho más rápido que otros títulos que apenas superan los 90 minutos.

Además, las particularidades de los excesos vitales de Belfort se traducen en un material de primera para que Leonardo DiCaprio nos ofrezca una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y fue reconocido con una nominación al Óscar, pero perdió frente a Matthew McConaughey ('Dallas Buyers Club'), quien también hace una aparición tan memorable aquí que incluso logra eclipsar a DiCaprio.

A eso hay que sumarle que 'El lobo de Wall Street' fue la película que lanzó a la fama a una excelente Margot Robbie, pero es que si nos fijamos en todo el reparto, encontramos una tremenda cantidad de nombres conocidos: Jonah Hill, Kyle Chandlet, Cristin Milioti, Jon Bernthal o Rob Reiner. Eso sí, es verdad que este último quizá os suene más por haber sido el director de 'Cuenta conmigo', 'Misery' o 'Algunos hombres buenos'...

No me olvido tampoco lo de lo divertida que llega a ser 'El lobo de Wall Street', pues Scorsese opta por dar un marcado tono cómico a una película que bien podría haber sido un drama criminal en la línea de otros trabajos suyos. En su lugar es como si quiera darle un poco de 'Jo, qué noche', una maravilla más suya que quizá no tenga tanto prestigio como otros trabajos suyos.

Imagino que muchos la habréis visto ya, pero si queréis aprovechar que tenéis Netflix para recuperarla, ya os aviso de que estará disponible allí solamente durante 3 días más. Después desaparecerá como lágrimas en la lluvia.

