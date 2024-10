Hoy en TV, una de las grandes películas de comedia y ciencia ficción de los 90 que nos mostró que hasta los aliens necesitan pausa para el café

La moderación excesiva en el Hollywood actual no sólo lleva a estar reciclando franquicias como si no hubiera mañana, sino que los intentos de crear nuevas se hacen desde un control muy medido en torno a lo que se puede mezclar tonalmente y en cuanto a género. Un escenario que no abriría las posibilidades para una película tan lanzada y tan divertidamente marciana como ‘Men in Black (Hombres de negro)’.

Hombres y aliens

Uno de los blockbusters icónicos de los noventa, con Will Smith y Tommy Lee Jones formando una pareja ideal además de improbable como el tono de acción, ciencia ficción y comedia que emplea el director Barry Sonnefeld. Un estupendo espectáculo que se va a poder ver hoy en televisión a través de FDF a partir de las 22:55, y que también se puede encontrar en streaming a través de Netflix.

Un oficial de la policía de Nueva York persigue a un criminal extrañamente ágil que presenta una serie de anomalías poco humanas. Cuando irrumpe un hombre de negro que asegura ser agente, descubrirá que estaba cazando a un alienígena, y que existe una organización de inteligencia secreta dedicada a en casos de amenaza extraterrestre, como la que está a punto de asolar el planeta.

La película triunfa por una aglutinación casi accidental de elementos dispares que dan un resultado notable. Un Smith a punto de consolidarse como superestrella, un Lee Jones siempre más que sólido como profesional y un Sonnefeld ya probado como artesano de espectáculos de fantasía con dos películas de ‘La familia Addams’ fueron una combinación ganadora.

La magia de esta película original, que ninguna secuela o spin-off posterior supo capturar, está en su voluntad por llevar a nivel mainstream el enfoque más raro y disparatado posible al género de la buddy cop ochentera. Desde los animatrónicos de criaturas desagradables a un Vincent D’Onofrio realmente increíble como villano exagerado y cada vez más deforme, consigue aterrizar todo con buen desparpajo y humor.

La artesanía en sus efectos y esa todavía refrescante manera de tomarse poco en serio a sí misma hace cotidiano que un grupo de aliens se tomen la pausa para el café en el cuartel general. Una buena construcción de mundo sobre la que sostener una propuesta divertida y todavía carismática donde su dúo protagonista se luce.

