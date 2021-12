La taquilla española cae un 22% en noviembre: los ‘Eternals’ de Marvel lideraron la recaudación de unos cines que no aguantaron el tipo tras un mes de récord

El pasado mes de octubre, las salas de cine españolas cerraron con unas cifras de récord —34,7 millones de euros y 5,4 de espectadores— que nos invitaron a descorchar las botellas de cava y a celebrar por todo lo alto unos datos de recaudación y asistencia más necesarios que nunca. Pero, después de la tormenta, siempre llega la calma, y el mes de noviembre ha echado la persiana con una caída tan dura como decepcionante.

Entre el 1 y el 31 de noviembre, nuestros cines acogieron a 4,3 millones de espectadores que dejaron en la taquilla 26,9 millones de euros. Unas sumas muy parecidas a las del mes de septiembre, pero que suponen un 417% de mejora respecto a noviembre de 2020, en el que se sumó un total de 5,2 millones en taquilla a través de 0,8 millones de entradas.

Superhéroes, atracos y batacazos

Como era de esperar, aunque sin ningún tipo de alardes, los 'Eternals' de Marvel Studios coronaron el Top con lo más visto del mes, sumando un total de 6,4 millones de euros recaudados a partir del viernes 5. Tras ella, con una semana menos en cartel, la 'Way Down' de Jaume Balagueró cerró el ejercicio con 3,4 millones de euros, abriendo una brecha importante con su inmediata perseguidora.

'Venom: Habrá matanza' aguantó el tipo pese a haberse estrenado el 15 de octubre, colándose en la tercera posición con 1,7 millones de euros que sumar a la recaudación de sus dos primeras semanas, haciendo un total de 8,5 millones. La cinta del simbionte marvelita quedó empatada técnicamente con 'Encanto', que en menos de una semana —se estrenó el día 26— arañó el cuarto puesto con 1,5 millones de euros.

El quinto puesto fue para la decepcionante —en términos de taquilla— 'El último duelo' de Ridley Scott, que terminó noviembre con 1,1 millones de euros y un total de 1,7, quedando muy cerca de los 1,02 millones que se embolsó 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa.

Teniendo en cuenta estos datos, no sorprende que Walt Disney haya terminado noviembre como la distribuidora con mejor cuota de mercado; concretamente un 40,29% con 3 estrenos y 14 títulos proyectados. Tras ella, Sony acumuló un 22,15% gracias a 'Way Down', y Universal un 12,53% impulsada principalmente por 'La familia Addams 2: La gran escapada'.