Trilogía de 'Thor', serie completa de 'Dragon Ball Z' y Funko Pop de 'Aladdin' en nuestro Cazando Gangas

'Dragon Ball Z', serie completa en dvd : siempre defenderé que 'Dragon Ball' es mejor que 'Dragon Ball Z', pero eso no quita para que la segunda sea quizá hasta más emblemática y este pack el sueño hecho realidad para muchos de sus fans: 153,99 euros

'Black Sails', serie completa en dvd : algún día entenderé el motivo por el que en España hay series bien recientes que solamente se lanzan en dvd en España. La que ahora nos ocupa es solamente una de ellas, pero al menos no queda mal de precio: 38,49 euros

'Crónicas vampíricas', serie completa en dvd: yo no logré pasar del segundo episodio, pero esta ficción emitida por The CW tuvo millones de fans y me da que más de uno de ellos querrá hacerse con ella: 70,69 euros